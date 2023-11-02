Bizden başka İsrail'in zulmünü dünyaya haykıran yok.

Bizden başka Netanyahu'yu savaş suçlusu ilan edip, yargılanmasını isteyen yok.

Bizden başka dünya barışı için her fırsatta arabuluculuk yapan yok.

Bizden başka Rusya-Ukrayna savaşı son bulsun diye gayret gösteren yok.

Bizden başka Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarını işgalden kurtarması için direkt devreye giren yok.

Bizden başka Libya'da emperyalistlerin tezgahına çomak sokan yok.

Bizden başka ABD ve İsrail'in Büyük Ortadoğu Planı'na karşı duran yok.

Bizden başka Suriye ve Irak'ın kuzeyinde petrol hedefli terör koridoruna hayatı pahasına direnen yok.

Bizden başka zulüm gören Suriyeli, Iraklı, Afganistanlı, Ukraynalı, Filistinli sığınmacılara kucak açan yok...

Yok, yok, yok... Bizden başka menfaatinin önüne "insanlığını" koyan devlet yok...

Ne mutlu Türküm diyene...



İşte vahşetin tablosu

Her önemli olayda olduğu gibi Atv ve A Haber, Gazze katliamında da müthiş haberleri ve olağanüstü ayrıntılı, isabetli yorumlarıyla fark yaratıyor. Bu arada hazır yeri gelmişken söyleyeyim. A Haber'in önemli ekran yüzlerinden Haktan Uysal da en başarılı stüdyo sunucusu olarak rakiplerinden bir adım öne çıkıyor.

Salı akşamı en net tabloyu yine A Haber ekranlara taşıdı. Son sayılar dehşet vericiydi. İsrail saldırılarının 25'inci gününde 0-1 yaş arası 133 bebek ile birlikte yine bebeklik çağını yaşayamadan toprak olan 444 bebecik, 1527 ilkokul çağındaki çocuk ile 523 liseli, İsrail tarafından öldürülmüştü.

Sakın ola ki bunları istatistik oluşturan sayılar olarak görmeyin. Empati yapın, -Allah korusun- kendi evladınızı kahpe bir bomba ile yitirdiğinizi farz edin. Sadece düşüncesi bile insanın yüreğini kavurmaya yetiyor değil mi? Enkaz altından henüz çıkarılmayanlarla birlikte 5 bin çocuğun canını alanlara lanet olsun. Onları sadece rakamlardan ibaret sayıp, acısını yüreklerinde hissetmeyenlerin de kanı kurusun...



İsrail büyük hata yaptı

Askeri strateji uzmanı değilim ama iyi bir savaş belgeselleri izleyicisiyim. Edindiğim izlenim ve bilgiler ışığında naçizane bir görüşümü seslendirmek istiyorum.

İşin insani ve vicdani boyutu bir yana, İsrail, Gazze'yi bir ay boyunca bombalayıp, harabeye çevirerek büyük bir stratejik hata yaptı. Zira yapıların moloz yığınına çevrilmesi, şehir savaşında savunan tarafa büyük avantaj sağlayan labirent gibi fiziki engeller oluşturur. Bu hataya en son İkinci Dünya Savaşı'nda Almanlar düşmüştü. Stalingrad'ı hava saldırıları ve topçu atışları ile harabeye çevirdikleri için işgal edememiş, Rus keskin nişancıları ve komandoları zırhlılarla teçhiz edilmiş Almanları canlarından bezdirmişlerdi.

Muhtemelen Gazze'de de öyle olacak. Hamas direnişçileri, kentteki yıkıntıları aşılmaz birer kale gibi kullanarak tuzaklar ve yıldırıcı vur-kaçlarla, düzenli İsrail ordusunu çok zor durumlara düşürecek. Adım gibi eminim, İsrail asla ve asla Gazze'nin tamamına hakim olamayacak.



Yüreğine sağlık Acun

İnsanın doğduğu toprağı, onu yetiştiren, hayat suyu veren insanları unutmaması ne güzel bir erdemdir. Acun Ilıcalı da bu yüksek duyarlılığa sahip insanlarımızdan biri. Acun, iş insanı Fatih Melek ile birlikte baba toprağı Erzurum'da terlik fabrikası kurdu. Ilıcalı, memleketi Erzurum'a gelerek yeni fabrikasının açılışını gerçekleştirdi.

Çalışanlarının %80'i kadınlardan oluşan, 500'ün üzerinde kişiye istihdam sağlayan 15 bin metrekarelik Avrupa'nın en büyük eva terlik üreticilerinden olan bir markanın, Erzurum'un Ilıca ilçesinde yer alan fabrikası, yıllık 12 milyon yüksek üretim kapasitesiyle hem bölgedeki kadın istihdamına katkı sağlayacak hem de iç ve dış pazarda söz sahibi olmaya çalışacak.

Teşekkürler Acun kardeşim, adın yaşasın...



Gaf'let kürsüsü

Gazzeli çocuklara ölüm yağdıran İsrail'in yeni hava savunma sistemini FETÖ'cü Ünal Tatar kuracak. İşte kirli şer ittifakının yeni belgesi.



Zap'tiye

Zaman tüneli, sonunda İsrail tarafından icat edildi. Tüm insanlığı, soykırımların yaşandığı 80 yıl öncesine götürdüler.



Ne demiş?

"Haksızlığa karşı susarsanız, hakkınızla birlikte şerefinizi de kaybedersiniz." (Hazreti Ali'nin sözü)