Geçen hafta bir sitede bebeğe tecavüz ettiği görüntüleri gönderen soysuz ile ölmek üzere olan 65 yaşındaki kanser hastasına cinsel saldırıda bulunan erkek hemşire örneklerinden yola çıkarak "Hadım edilsinler" diye yazmıştım. Bu yazıya öyle büyük bir destek geldi ki, anlatamam... Örnek olması açısından birkaç okurumun görüşünü paylaşmak istiyorum:

"Tövbe ya Rabbim... Belli ki kıyamet yaklaşmış. Bebekler ve yaşlılar artık güvende değilse kopsun kıyamet... Nasıl yani? İnsan hastalıkla ölümün pençesinde kıvranırken bir de tecavüz mü gelecek başına? Allah'ım, yaşlılığın ve ölümün de hayırlısını ver... Mezarımızda da olmadık yaratıkları bizlere musallat etme... Hadım edilsinler ve hadım olarak idam edilsinler lütfen..." (Yasemin Yutaz)







"Bu aşağılıkları hastanede nasıl çalıştırıyorlar? Eminim bu onun ilk skandalı değildir. İçeri atsalar bir hafta sonra çıkar dışarıya. Rabbim bizlere yardım etsin, hastaneler ne hale geldi? Yüksel bey bu pislikleri köşenizde yazdığınız için Allah sizden razı olsun. Okuyunca içim sızladı. Rabbim ailesine sabır versin..." (Münire Yalçın)

"Gerçekten iyice azgınlaşmış, azgınlaştırılmış bir toplum içinde, sapkın ve sapık ruhlular arasında yaşıyoruz ne yazık ki... Bazı cinsel ihtiyaçlarını ölmek üzere olan birisinin ya da küçük çocukların üzerinde gözü dönmüşçesine yaşamanın hiçbir açıklaması olamaz. Bu kadar adileşmiş insanlarla aynı havayı solumak, aramızda olduklarını bilmek çok üzücü..." (Tuğba Çanakçı)

Hadım edilsinler yazınızı okuduktan sonra dilimde tek dua: Kopsun gelsin artık kıyamet!.. Başımıza sapık yağıyor." (Ramazan Budaklar)



Daha neler neler...

Değerli dostum ve okurum Muharrem Akduman bu hafta "ortaya karışık" yapmış. Değindiği her konu birbirinden önemli. Buyurun eleştiri buketine:

"Yüksel'ciğim günaydın, neler oluyor neler!.. Milli Piyango, ikinci el araba çekilişi yapacakmış. Durumlar kötü galiba? Hiç yakışıyor mu? Yahu sıfır hafif ticari araç 698 bin lira. Onu bile veremiyorsanız kapatın dükkanı gitsin... Ayrıca 3 yıl 3 ay oldu, hâlâ On Numara sanal oynanamıyor. 'Yakında... Yakında...' demeye devam etmekteler. Yakında dediğiniz 15 gün, bilemediniz 1 aydır. Ama 3 yıl değildir.

Show TV'de Didem Arslan 6 aydır bir kıza 'Sen öldürdün' diyor. Savcı değil, yargıç değil ve olay mahkemede şu anda...

Hamit Altıntop, gençlerin mahalle muhabbeti gibi demeç veriyor: 'Harbiden çok çalışmamız lazım...' Yahu Türk Milli Takımı'nı temsil ediyorsun. Bu sokak ağzı yakıştı mı yani?

Teve2'de gezi programı yapan Burak Akkul ve eşi, Amsterdam'da lüks bir restorana gitmiş. Eşi, çantasını sandalyeye asmış, üstüne de montunu. Fakat kalkarken bakmışlar ki cüzdan yok. Polise gitmişler. 'Bulmamız zor' demiş polis ve eklemiş: 'Bulursak ceza verilsin mi?..' İnanılır gibi değil...

Altın Kelebek ödülleri verilmiş ama kimlere? Doğu Swag, Ketche, Semicenk... Kim bunlar yahu? Başka bir ülkede yaşayanlar galiba..."



HAFTANIN ŞİİRİ

SEN DE GİT

Yağmura muhtaçken toprağım sürgün bulutlar gibi sen de git..



Tuz olmaz yarama gözyaşın yalan yere ağlama gül de git...



Dönmez bu yolun yolcuları "Belki" deme boşuna dön ve git...



Oldum olası sevmedim vedaları ne olur sus, sus ve git...



Yüksel Aytuğ - Aşka ve Ölüme Dair - 2000



Gaf kürsüsü

Okurumuz Serkan Aydın'ın notu: Gaf Kürsüsü'ne tv100 internet sitesinden katkı: 2006 yılında vefat eden Ahmet Ertegün'ün eşinin vefat haberinin başlığı: Ünlü yapımcının acı günü!..



Zap'tiye

Bugünkü Zap'tiye de okurumuz Mehmet Memduh Öksüz'den: Seda Sayan'la ilgili sünnet derisi yazınıza epeyce güldüm. Aklıma Seda hanımın sunduğu 'Toplu Sünnet' konulu TV programı düştü. Daha fazla deri için "Erken Sünnete Hayır" güzel bir slogan olurdu.



Ne demiş?

"Dünya dizi izler gibi Gazze'yi izliyor. Artık ikinci sezonuna girdi. Çocuklar öldürülüyor görmüyor musunuz? Daha ne olması lazım? Bir gazeteci, televizyoncu olarak söyleyecek bir tek cümle bulamıyorum." (A Haber'de sunucu Cansın Helvacı'nın haklı isyanı)