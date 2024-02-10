Köşemize sürekli katkı veren okurlarımızdan Emin Güven dönem dizilerinin adeta formüle edilmiş benzer senaryolarından dert yanıyor:

"Yüksel Bey merhabalar. Aslında senarist olmasam da iyi bir izleyici olduğum için, bir dizinin senaryo taslağını hazırlamayı düşündüm.

Bir A isimli Türk ve Müslüman ülke düşünelim. Bir B isimli gayrimüslim ülke ile sürekli savaş halindeler. A ülkesi sadece B ile değil, içindeki hainlerle, ajanlarla, mevki ve servet hırsından gözü körelmiş kullanılmaya müsait aparatlarla da uğraşmak zorunda kalıyor. Bir yandan da sapkın bir dini topluluk da (Haşhaşiler, Batıniler, FETÖ'cüler, vb...) pirincin içindeki beyaz taş misali devlette gizli bir yapılanma kurup, devletin altını oymaya çalışıyor. Ayrıca ülke bir yandan da eşkıyaların (günümüz tabiriyle teröristlerin) (eskiden Moğollar, zamanımızda PKK/ PYD, DAEŞ vb.) saldırısı altında. Yönetimin her kademesindeki münafıklar (içi başka, dışı başka tipler) toplumda dehşet ve korku oluşturmaya çalışıp, bölücülük yapıyorlar. Araya bol yüksek sesli, bol kanlı çatışma/ savaş sahneleri ekleyip, hele bir de daha baştan imkansız görünen aşk sahneleri de eklediniz mi, alın size bir dönem dizisi.







Demek ki neymiş? Bir dönem dizisi senaryosunun genel hatlarını kurmak bu kadar kolaymış.

Bu arada yüzlerce yıllık tarihi yaşanmışlıklardan acaba biz mi hiç ders almıyoruz, hep aynı tuzaklara düşüyoruz, yoksa düşmanlarımız hiç ders almıyorlar ya da bizi çok küçümsüyorlar da onun için mi hep aynı yöntemlerle saldırıyorlar, bunu bir türlü çözemedim gitti. Selametle..."



Futbol müsrifleri

Köşemizin müdavimi Muharrem Akduman yine boş durmamış: "Yüksel'ciğim, hayat şartları çok daha zorlaştı ama bizim kulüplerin umurunda değil. Ben kulüp üyesiyim, eskiden deplasmanlara giderdim takımla. Diyarbakır 20 saat, pestil gibi iniyorsun, bir gece kalman şart... Fakat şimdi bu sorun olmadığı halde masraflar kısılmıyor. Örneğin; bizim Galatasaray, takım otobüsünü bir gün önce boş olarak Samsun'a gönderiyor. Sonra takım uçakla gidiyor. Bir gece en lüks otelde konaklama, öğle ve akşam yemekleri, ertesi sabah kahvaltı, öğle, akşamüstü aperatif ve maça çıkma. Sonra dönüş... Çok büyük masraf... Çözüm çok basit: Florya'dan Mecidiyeköy'e 2 saatte gidemezsiniz ama İstanbul- Samsun uçakla 1.5 saat. 4-5 saat dinlenir, maça çıkar dönersin...







Bu çarçur edilen paraları sonra çok ararlar. Sadece Galatasaray değil, diğer takımlar da deplasmana giderken ekonomi yapmalı. Sakalımız yok ki!.. Sevgiler..."



HAFTANIN ŞİİRİ

METAFOR

Acılardan dizi yaptım kendime

Her gün ayrı bir elemdeyim

Artık önümde kara kışlar var

Çünkü güzün bittiği yerdeyim



Sözüm özüme tanıdık değil

Bil ki yabancı bedendeyim

Kalbim artık beyaz bastonlu

Çünkü gözün bittiği yerdeyim



Ruhum bedenime hasret kalmış

Sanki iğneli bir kefendeyim

Şimdi küllerimi savurma vakti

Çünkü közün bittiği yerdeyim



Çaresi yok mısra düzmenin

Belli ki bu kez son seferdeyim

Şimdi bana yeni kelimeler lazım

Çünkü sözün bittiği yerdeyim

Sensizlik Bekçisi - 2023



Gaf'let kürsüsü

Hangisi kadın, hangisi erkek, çözene kadar altınıza etmezseniz iyidir.







Zap'tiye

Meydanlarda yuhalanan Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş yeniden CHP'nin adayı olarak gösterildi. Bu HATA'Y da ancak CHP'ye yaraşır.



Ne demiş?

"Çeyrek altın 3500 lira olmuş. Karar verdim, tekrar sünnet olucam. Kestirmeyip rötuş yaptırıcam. Hepiniz davetlisiniz." (Sosyal medyadan)