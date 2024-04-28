Geçenlerde bir TOGG ile Mercedes marka otomobilin yaptığı kazayı buraya taşıyarak Alman otomotiv devinin arabasında meydana gelen ağır hasara rağmen TOGG'un neredeyse hiç hasar görmemesinden yola çıkarak ilk yerli ve milli otomobilimizi övmüştüm. Vay, sen misin yerli otomobili öven? Bir eleştiriler, bir muhalefet etmeler...

Bir mühendis okurumuz, Mercedes'in, içindekileri korumak için "katlandığından" söz etmiş mesela. Vallahi bizim TOGG iyi ki katlanıp, Mercedes gibi pert olmamış. Sahibi en yakın kaportacıya gidip iki çekiç darbesi, bir lokal boya ile aracını kullanmaya devam etmiştir. Mercedes'i kullanan ise muhtemelen şu anda sigorta şirketini ikna etmekle meşguldür, "Benim aracım katlananlardan" diye...

Savaş uçağı yaparsın, "Kalorifer peteği" derler. Dünyanın ilk SİHA gemisini inşa edersin, "İki bombalık işi var" diye çemkirirler. Memleketi köprüler, tüneller, otoyollar ile ihya edersin, "Paraları betona gömdüler" deyip, sözde muhalefete soyunurlar. İlk yerli üretim Altay tankını imal edersin, "Palet fabrikasını Araplara sattılar" diye boşa rüzgar yapıp, yaygara kopartırlar.

Yahu bir kere de bu ülkenin mühendisini, girişimcisini ve onların önünü açanları alkışlayıp, ürettikleriyle gurur duymayı, mutlu olmayı deneyin. Vallahi bir zararı olmaz. Hatta "şişkinliğinizi" alır...



ÇOCUĞUNUZ AKRAN ZORBALIĞINA UĞRUYORSA...

Son dönemde akran zorbalığı oldukça gündemde. Çocuklar arasında yaşanan bu durumda ailelere ve okul yönetimlerine büyük sorumluluklar düştüğünü belirten Klinik Psikolog Ayşe Topak son derece faydalı öneriler sunuyor.



NASIL ANLAŞILIR?

Eğer çocuğunuz okula gitmemek için bahaneler üretiyorsa, sık sık eşyalarını kaybediyor veya eşyaları zarar görüyorsa, yemek yemede zorluk ve uyku problemleri yaşıyorsa, okuldaki başarısında düşüş oluyorsa, gergin, sinirli, öfkeli hareketler sergiliyorsa, akran zorbalığına maruz kalıyor olabilir.



NELER YAPILABİLİR?

Zorbalığa maruz kalan çocuğun ailesinin durumu okula bildirmesi gerektiğini belirten Topak, çocuğun desteklenmesi için uzmandan yardım almanın önemini vurgulayarak "Zorbalık yapan çocuk ve ebeveynleriyle okuldan bağımsız, arabulucu olmadan görüşmek sağlıklı olmayacaktır. Bu gibi hassas durumlarda her zaman dengeleyen konumda okulun da bulunması önemlidir" diyor. Bu süreçte ailelere önerilerde bulunan Topak, önerilerini şöyle sıralıyor:

Zorbanın ebeveynleriyle konuşmak hiçbir işe yaramayabilir.

Zorbaların ebeveynleri de zorbalıkta yanlış bir şey görmeyebilir ve bunu "kendini savunmak" ile eş tutabilir.

Çocuğunuza destek verin ancak size bağımlı olmasını teşvik etmeyin.

Çocuğunuzu agresif olmaya veya karşılık vermeye teşvik etmeyin. Muhtemelen bunu yapmak onun doğasında yoktur.

Bunun yerine, çocuğunuza özgüvenli olmayı öğretin. Örneğin, çocuklara saldırganlığı kabullenmek yerine mizah ile karşılık vermeleri öğretilebilir.

Sabırlı olun. Çocuklar arasındaki çatışma büyük olasılıkla bir gecede çözülmeyecektir.

Çocuğunuzun yeni arkadaşlıklar geliştirmesine veya mevcut arkadaşlıklarını güçlendirmesine yardımcı olun. Arkadaşlar genellikle zorbalığa karşı tampon görevi görür.







İŞTE SIFIR EGONUN FOTOĞRAFI

Yıldız Tilbe'nin sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf bana göre "Yılın Sıfır Ego Belgesi" olarak tarihe geçti.

Her zaman samimi, doğal, sahici tavırlarıyla tanıdığımız hatta zaman zaman bu hali "delilik" olarak da nitelendirilen Tilbe, implant tedavisi için ön dişlerini çektirmiş. Dişsiz halini de hiçbir sıkıntı duymadan takipçileriyle paylaşmış.

Bu fotoğrafı sevgili Yıldız'ın adına, muhabirlerle karşılaştığında "Aman makyajsız halimle çekmeyin" diye köşe bucak kaçan magazin güllerine ithaf ediyorum.



Ne demiş?

"Kocam bana iki inek alıp dikkatimi dağıttı, sonra da komşunun karısıyla kaçtı." (Sevgil Hanım'ın Müge Anlı'daki garip isyanı)



Gaf kürsüsü

Bir ilkokulun, 23 Nisan gösterisinde kız öğrenci Dilan Polat'ın "Enercii" şarkısıyla dans ettikten sonra polis kılığındaki sınıf arkadaşları tarafından yakalanıp götürüldü.







Zap'tiye

Ailesi, telefondan uzaklaşması için çocuğuna kedi almış. Sonuç...