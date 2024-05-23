İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Ramazan Kurtoğlu'nun televizyondaki açıklamaları izleyen herkesi şoke etti. TV100 kanalında Başak Şengül ile Doğru Yorum programına katılan Kurtoğlu, "Kız öğrencilerime şunu belirtirim. Lavaboya, tuvalete giderken çocuklarımız cep telefonlarını götürme garabetinde bunuyorlar, sakın bunu yapmayın. Artı, evde televizyonunuz kapalıyken bile giyinip soyunmayın. Wikileaks belgelerinde kapalı televizyonlardan çok rahat bir şekilde görüntüler alınabildiği yazılıyor. Mahremiyetin tamamen ortadan kalktığı bir döneme gidiyoruz" dedi.









Aynı günün akşamında ise Kanal D Ana Haber'de evlerdeki bebek kameraları ya da robot süpürgeler yardımıyla konut ve işyerlerinin hackerlar tarafından 24 saat boyunca izlenebildiği anlatılıyordu.

Sanırım evde yaşananlar için söylediğimiz "Dört duvar arasında kalır" sözü tarihe karıştı. Bu psikoloji ile yaşamaya mahkum edilen ve paranoyanın esiri haline gelecek olan insanlığın Allah yardımcısı olsun.



Nasıl, böyle iyi mi?

Ekrem İmamoğlu kendi güdümlü medyasını oluşturmak için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin imkanlarını bazı gazeteciler için seferber ediyor.

Son olarak 37 gazeteciyi özel olarak kiralanan uçakla Roma'ya götürerek şarap festivalinde yedirip içiren İmamoğlu'nun bu gezi için belediye kasasından en az 20 milyon lira harcadığı iddia edildi.







İşin ilginç yanı, daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı resmi ziyaretlerinde kendi şirketlerinin iaşe parasıyla takip eden gazetecilere "Aksırıncaya tıksırıncaya kadar yiyin efendiler" diyen Nevşin Mengü'nün de o kadroda yer almasıydı.



Yok mu artıran?

Sezon daha tam anlamıyla açılmadan Bodrum'dan rekorlar gelmeye başladı. Şezlong ve lahmacun fiyatları kuleden uçuş iznini çoktan aldı. Ama sosyal medyada öyle bir adisyon (hesap) pusulası dolaşmaya başladı ki görenin, duyanın ağzını uçuklatacak cinsten... Bir yemek ücreti gelmiş ki tamı tamına 1 milyon 115 bin lira... Yani yemek yemeseler, aynı parayla az ilerideki galeriden lüks bir otomobil alabilirlermiş.







Adisyonda yer alan yemek ve içkilerle ilgili fiyat analizi yapmayı çok isterdim ama ne yalan söyleyeyim pek çoğunun ismini ilk kez duydum.

Asıl merak ettiğim ise bu hesabı ödeyen kişinin vergi listesinde kaçıncı sırada olduğu...



Gaf'let kürsüsü

İngiltere'de 30 bin kişiye AIDS ve sarılık bulaşmış kan verildiği ortaya çıktı. İngiliz hükümeti bu nedenle hayatını kaybedenlerin ailelerine ve ağır hastalıklara yakalananlara milyarlarca sterlin tazminat ödeyecek.



Zap'tiye

Memlekette herkesin, her şeyin bir koçu var. Bir tek Ali Koç'un yok...









Ne demiş?

"Bir tribün vazgeçilmezi olan çekirdek şu anda pek çok taraftarı esir almış durumda. Başlaması kolay, bırakması zor bir çerez." (Rizespor - Antalyaspor maçının spikeri Çağatay Uysal'ın betimlemesi)