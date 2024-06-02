Sevgili Müge yıllardır Atv ekranlarında sunduğu Tatlı Sert programı sayesinde iyice insan sarrafı oldu. Artık suçluyu gözünden, yalan söyleyeni dilinden, aldatanı teninden tanıyor.







Müge cuma günü bir kez daha tecrübesini konuşturdu. Kayıp üvey kızlarını bulmak için Müge Anlı'nın programına çıkan adamın gerçek yüzünü her zamanki takipçilikleriyle Müge ve ekibi ortaya çıkardı. Şüpheler, babanın 10 yıldır üç üvey kızına tecavüz ettiği, onlara zorla doğum kontrol hapı içirdiği ve bu yüzden evden kaçtıkları yönünde yoğunlaşınca şüpheli, polis tarafından tutuklandı. Biri zihinsel engelli olan kızların ve tanıkların burada ifade etmekten imtina edeceğim sözleri ve iddiaları, izleyenlerin tüylerini diken diken etti.

Daha geçen hafta yeni bir diziyi eksen alarak, "Senaristleri eleştirmeyin. Gündüz programlarını sadece bir hafta izleseniz bunun gibi en az iki-üç sapkınlığa rastlarsınız" diye yazmıştım.

Ne yazık ki yine yanılmadım...







"Yüz hatlarımı saklayacağım"

Meryl Streep'e sormuşlar: "Neden estetik ameliyat yaptırmıyorsunuz?" Ünlü sanatçı cevap vermiş:

"Alnımdaki kırışıklıkları gidermelerine asla izin vermem, çünkü onlar hayatın güzelliğine şaşırmamın sonucudur. Ağzımdakiler ise ne kadar güldüğümü ve ne kadar öptüğümü gösteriyor. Gözlerimin altındaki lekeler de onların arkasına gizlendiğim hüzün ve ağladığım anıları. Onlar benim bir parçam ve güzelliklerini seviyorum... Yüz hatlarımı saklayacağım, çünkü hayat tecrübelerimin göstergesidir."

Gerdirip, şişirip, kaldıranlar, güzelliklerini kazandıklarını sanırken aslında neleri kaybettiklerinin farkında mı acaba?



"Mourinho gelse hikaye"

Yukarıdaki cümle, takımından memnun olmayan taraftarın yıllarca kıraathane sohbetlerinde ağzından düşmez. Tek cümle ile "umutsuzluğun" ifadesidir.

Türkiye'de teknik direktörlük tartısının karşı kefedeki ağırlığı olan Mourinho şimdi Fenerbahçe'nin başına getiriliyor. 5 derbinin 4'ünü kazanan, 99 puanla tarihi rekor elde eden İsmail Kartal'a rağmen hem de...

Üzerinde üç yıldız bulunan Fenerbahçe eşofmanımı bu sezon da değiştirmeden giymenin utancını yaşıyorum. Bana göre bunun müsebbibi Ali Koç hedef saptırıp, koç gibi İsmail'i kurban ediyor.

Paraysa para, kadroysa kadro, taraftarsa taraftar... Mourinho ile önümüzdeki 5 yıl içinde kaybedilecek her kupayı başarısızlık sayarım. Şimdiden söyleyeyim...



"Serdar bizi camiye götür"

Geçen hafta önemli bir haber biraz gölgede kaldığı için altını kalınca çizmek istedim. Fenerbahçeli futbolcular Serdar Dursun ve Ferdi Kadıoğlu, sokakta karşılaştıkları gençleri sabah namazına götürdüler.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ikilinin gençlerle camiye gittiği ve namaz kıldığı anlar kameralara yansıdı. Serdar Dursun'un ayrıca gençlerden birine abdest almayı öğrettiği görüntüler, gençler tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

Futbolla ilgilenenler hatırlar. Gece hayatına pek düşkün olan Beşiktaşlı futbolcu Pascal Nouma için siyah-beyazlı tribünler "Pascal bizi diskoya görür" diye tezahürat yaparlardı. "Serdar bizi camiye götür" daha iyi duracak gibi...

Bu arada Avrupa'da büyüdüğü için Türkçe konuşamamasıyla eleştirilen Ferdi Kadıoğlu'nun sabah namazını camide kılması nasıl değerlendirilecek, merak ediyorum doğrusu...







Şeref kürsüsü

Seremonide İsrail temsilcisiyle tokalaşmayı reddeden İspanyol teknik direktör Pep Guardiola'yı tüm kalbimle tebrik ediyorum.



Zap'tiye

İlk astronotumuz Alper Gezeravcı trafik kazasında ölümden döndü. El alem sağ salim uzayda dolaştırıyor, biz bir şehirden diğerine kara yoluyla götürüp, getiremiyoruz.



Ne demiş?

"Sırdaşınız kocanız olsun. Anlattığınızda sizi dinlemediği için sırrınız sonsuza dek saklı kalır." (Sosyal medyadan)