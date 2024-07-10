Siber dolandırıcılık giderek çağın en büyük kâbusu olmaya başladı. Rekor ise bizde. Türkiye yüzde 140 ile dünyada dijital tehdidin en fazla arttığı ülke konumuna geldi.

A Haber'de editör Nasuh Özer'in özel haberini izlediğimde ise tüylerim diken diken oldu. Cep telefonunuzun ekranına dokunduğunuzda parmak izinizi kopyalıyorlarmış. Printlistener denilen uygulamayla önce telefonunuzun mikrofonuna ulaşıyorlar, sonra da parmağınızla ekranı kaydırdığınızda çıkan ses akustik olarak kaydediliyor ve yapay zeka yardımıyla bu ses dalgaları parmak izine dönüştürülüyormuş. Biliyorsunuz, artık pek çok erişim, yüz verileri ve parmak iziyle sağlanıyor. Parmak iziniz bir başkasının eline geçtiğinde artık ne banka hesabınız, ne ev ve şirket kapınız güvende olacak.







Hele bu teknoloji bir de suç isnat etme yöntemi olarak kullanılırsa, yandı gülüm keten helva... Cinayet işlenmiş bir silahın üzerine sizin parmak izinizi kopyaladıklarını düşünebiliyor musunuz?

Benden size tavsiye; savunma için işe, her uygulamaya mikrofon ve kameranıza ulaşma izni vermeyerek başlayabilirsiniz.



Bu çalışmayı destekliyorum

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile TDK işbirliğiyle Türkçedeki cinsiyetçi ifadelerin arındırılması için çalışma başlatıldı. Buna göre atasözleri, deyimler ve masallar incelenecek.

Bu girişimi gönülden destekliyorum. Çünkü artık dilimizde "Saçı uzun, aklı kısa", "Kaşık düşmanı", "Eksik etek" gibi deyimler, "Kadının karnından sıpayı, sırtından sopayı eksik etmeyeceksin" gibi sözde atasözlerini görmek istemiyorum. Ayrıca sıra gelirse, türkü diye ağzımıza doladıkları bazı rezilliklere de el atmalarını istiyorum. "Saçlarını yol getir", "İlişmiyor düğmeler" gibi...



Kimin aklına gelir ki?

Yani şu reklamcıların hayal güçlerine hayran olmamak elde değil.

Biliyorsunuz, serbest dalış dünya şampiyonu bir kızımız var, adı Şahika Ercümen. Onu geçenlerde bir tuvalet kağıdı reklamında görünce afalladım.







Bizimkini tuvalet kağıdı paketiyle gören komşusu sesleniyor: "Şahika suya daha dayanıklı olmuşsun..." Şahika: "Nasıl yani?" Komşu: "E, Solo kullanıyorsun..."

Serbest dalış dünya şampiyonunu tuvalet kağıdı reklamında kullanmak bizden başka kimin aklına gelir ki? Şarkıdaki gibi, "Senin muadilin yok" Türkiye'm...



Kovboy mu çağırsak?

Görüntüleri haberlerde ilgiyle izledim. ABD'de otoyol polisi, çiftlikten kaçan boğayı uzun süre kovalayıp yakalayamayınca sürü güden bir kovboy çağırıldı. Usta kovboy tek bir kement atışıyla boğayı yakaladı.







Görüntüleri izleyince aklıma bizim kurban bayramlarındaki tosun kovalama maceralarımız geldi. Acaba futbol maçlarına yabancı VAR hakemi getirir gibi kurban bayramında ABD'den kovboy getirip sokaklara mı salsak?

Gaf kürsüsü

Veterinerlik yapan Milyoner yarışmacısı, en iri kemirgenin kapibara olduğunu bilemedi. (Vallahi 8 yaşındaki kızım doğru yanıtladı)



Zap'tiye

Karpuzun çekirdeği için cep yapmak ha? Gel de başka ülkede yaşa...







Ne demiş?

"İnsan bu dünyada 1974 yılında çektirdiği fotoğrafı profil resmi yapıp, gördüğü her kadına yürüyen Bağ-Kur emeklisi dayılar gibi umut dolu olmalı." (Sosyal medyadan)