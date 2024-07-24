Bu aralar memlekette iç savaş çığırtkanlığı yapmak pek moda... Hadi siyasetçileri geçtim, sıradan insanların da dilinde sürekli iç savaş üzerinden devlete yönelik bir tehdit söylemi... Bu neyin intikam ateşidir bir anlayabilsem?









Geçen hafta bir hanımefendi çıktı ve yine devleti iç savaşla tehdit etti. Siyasetçi değildi. Hayvanlara Adalet Derneği Başkanı Ayşen Değirmen adlı bir hanımefendiydi. Yeni sokak hayvanları yasasının ülkede iç savaşa neden olacağını iddia etti. Hayvanseverlerin bunun intikamını "bir şekilde" alacağını söyledi. Kanunun altında imzası olanların da tıpkı darbeciler gibi yargılanıp cezalarını bulacaklarını söylemeyi de ihmal etmedi.

Yahu bu nasıl bir kendini bilmezlik, nasıl bir şuur kaybıdır? Dernek olarak yasayı hukuk kuralları içinde protesto edersiniz, tepkinizi makul şekilde dile getirirsiniz. Ama her fırsatta memleketi terörize etmek, en ufak anlaşmazlıkta iç savaş tehdidi savurmak da nedir?

Darbeye, iç savaşa, teröre sevdalanmayan bir tek siz kalmıştınız zaten...





Bak kızım Despina

Toz duman iyice dağıldığına, herkes eteğindeki taşları döktüğüne göre şu Yunan şarkıcı Despina konusunda bir kaç söz söyleme vaktidir.

Bu kadın Çeşme'ye konser vermek üzere çağrıldığında, o güne kadar sahnede "sergiledikleriyle" yetinmemiş olacak ki, bir başka çirkin tarafını ortaya koydu: Şovenizmini ve faşistliğini... Despina Vandi, Türk bayrağı ve Atatürk posterini görünce sahneye çıkmadı.









Bak Despina kızım, belli ki tarih bilgin zayıf. O posterdeki "adam" var ya, İzmir'in kurtuluşunda gönderden indirilip ayaklarıyla çiğnemesi için önüne serilen Yunan bayrağını büyük bir saygıyla eğilip yerden kaldıran kişidir. O "adam" Başkumandanlık Meydan Muharebesi sonunda mağlup olan Yunan Başkomutanı Trikupis'e kılıcını iade etme yüceliğini gösteren kişidir. O "adam" sizin cumhurbaşkanınız Venizelos tarafından Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilen kişidir.

Sen istediğin kadar tepin dur, istersen aynı kafadaki Savunma Bakanınız Dendias ile el ele sirtaki oyna, tarihi değiştiremezsin.

Sizler artık insanların milli duygularını sömüren bir avuç faşistsiniz. Biz iki yakada yaşayan çoğunluktakiler ise iki milletin ortak menfaati adına Ege'yi barış denizine çevirmek için çoktan anlaştık bile...



Kuru temizlemecinin dersi

Ankaralı kuru temizlemeci İlhami Altun'un başına gelenleri haber bültenlerinde izlemiş, gazetelerde okumuş olmalısınız. Adamcağız, bağlı bulunduğu Oda'nın belirlediği fiyatın üçte birine kuru temizleme yapınca Oda tarafından uyarılmış. Hatta onu şikayet eden esnaf tarafından tehdit bile edilmiş.

İlhami bey diyor ki: "Bu fiyatlar beni kurtarıyor. Üç vardiya çalışıyorum. Odamız bana plaket vereceğine uyarı gönderiyor."

İşte piyasadaki fiyat terörünün ardındaki gerçek. Her marketin önüne polis, zabıta diksen ne yazar? Ahlâk olmadıktan sonra...



İstanbul ormanları tehlikede

Geçen yıl bu zamanlar İstanbul'un kalan son yeşil alanları Kuzey ormanlarının büyük bir yangın tehdidi altında olduğunu yazmıştım. Pazar günü Aydos Ormanları'nda çıkan yangını da yüreğim ağzımda takip ettim.

İstanbul'un ormanları yoğun yerleşimlere çok yakın. Belgrad Ormanları'nın dibinde Zekeriyaköy, Uskumruköy, Ayazağa, Göktürk gibi önemli yerleşim birimleri var. Anadolu yakasında Çekmeköy, Pendik, Maltepe, Şile ve Ömerli büyük tehdit altında.

Dikkat ederseniz, İstanbul'un ormanlarındaki yangınlar genellikle hafta sonları yani piknikçilerin bölgeye geldiği günlerde yaşanıyor. Belli ki ihmal ve dikkatsizlik söz konusu. Acaba her şeyin tutuşmak için fırsat beklediği şu günlerde ormanlara giriş yasağı daha sıkı mı denetlense?



Gaf kürsüsü

Yazının en münasebetsiz yerinden doğrama geçince...







Zap'tiye

CHP kaset üretimi konusunda Unkapanı Plakçılar Çarşısı'nı bile solladı vallahi...



Ne demiş?

İzmir'de elbise çalan Avustralyalı turist daha sonra pişman olup mağaza sahibine E-Mail attı: "Amacım hırsızlık değildi. Evrenden intikam almak istedim."