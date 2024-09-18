Atv'deki Kim Milyoner Olmak İster? yarışmacılarından sürekli olarak "Coğrafyam çok zayıftır" sözünü duyuyorum. Milletimiz her nedense hem ülke hem dünya coğrafyasına hakim değil. Hatta bazen ortaya saç baş yolduracak, "Uzaydan mı geldin kardeşim?" dedirtecek durumlar çıkıyor.

Geçen hafta yarışmacı Sümeyye'ye Afrika'nın kuzeyindeki sıradağların ismi soruldu. Şıklar "Ansiklopedi Dağları, Sözlük Dağları, İmla Kılavuzu Dağları ve Atlas Dağları" şeklindeydi. Sümeyye'nin yardım istediği telefon jokeri de doğru cevabı bulamayınca, bizimki mantığını (!) kullandı: "Sıra sıra dağ olduğuna göre Ansiklopedi Dağları'dır. D şıkkı Ansiklopedi Dağları, son kararım." Ve "Atlas" diyemediği için elendi tabii...







Belli ki coğrafya dersini "Antalya bölgesi yazları sıcak, kışları ılık, dağları kıyıya paralel uzanan, bodur makilik bitki örtüsüyle kaplı bir bölgemizdir" yüzeyselliğinden çıkarıp, içine bolca insan yaşamına dair bilgiler ekleyerek "güncellemenin" zamanı geldi de geçiyor bile.

Aksi halde bırakın Güney Afrika'nın haritadaki yerini göstermeyi, evinin yolunu bile navigasyonla bulabilen bir nesle sahip olacağız.

İhbar edene ödül verilsin!

Bence "organize" hareket eden ketum Tavşantepe köyü ahalisinin ağzındaki kilidi açacak anahtar paradır. İçişleri Bakanlığı, Narin cinayetini ortaya çıkartacak ihbarcıya 1 milyon lira ödül vereceğini açıklamalı. Bu ödül, şimdiye kadar arama, kurtarma, soruşturma faaliyetleri için devletin harcadığı para ve mesainin yanında devede kulak kalır.







Merak etmeyin, kimse bu durumu "devletin aczi" olarak görmez, gösteremez. Zira kamu kurum ve kuruluşlarının ilk günden bu yana ne kadar fedakar ve özenli bir çalışma yaptığı gün gibi ortada.

Bu saatten sonra para konuşsun, para konuştursun. Biz de suskunların ederinin kaç para olduğunu öğrenelim.

Motosiklet ehliyetlerine dikkat!

Gün geçmiyor ki ölümlü bir motosiklet kazası yaşanmasın. Bunların büyük bölümü de sürücü hatalarından kaynaklanıyor.

Otomobil kazalarına oranla motosiklet kazaları çok daha ölümcül. Zira burada kaporta sizin bedeniniz. Sizi koruyacak ne bir kafes ne de hava yastığı var. Darbeyi direkt vücudunuza alıyorsunuz. Buna bir de yollarımızın yetersizliği ve otomobil sürücülerinin motosikletleri araçtan saymaması da eklenince, kazalar katliam boyutuna ulaşıyor.

Ülkemizde "A sınıfı ehliyet" olarak tanımlanan motosiklet ehliyetini almak çok kolay. Oysa diğer ehliyet sınıfları kadar sıkı ve ciddi bir eğitim sonunda verilmeleri gerekiyor. Memlekette en kolay bulunan iş, uyduruk bir motosiklet ve nasıl alındığı meçhul bir A Sınıfı ehliyet edinerek dönerciye kurye olmak...

Allah cümlesini korusun...



Zap'tiye

Bu da Fas güzeliymiş. Başka yorum yok...







Şeref kürsüsü

Lefkoşe'de oynanan maçta tribünlerin Türkiye aleyhtarı pankart açması üzerine isyan edip, salonu terk eden Panathinaikos Antrenörü Ergin Ataman'ı dik duruşundan ötürü tüm kalbimle kutluyorum.



Ne demiş?

Şehit Ayşenur Ezgi Eygi: Ben Batı Şeria'ya gidiyorum baba. Babası Mehmet Suat Eygi: Orada işleri insan öldürmek olan profesyoneller var. Bir kaza kurşununa kurban gidebilirsin kızım. Ayşenur: Bir faydası olacaksa ölürüm baba.