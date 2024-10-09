Arabesk müziğin, pek çoğu "Baba" lakaplı ünlüleri ne yazık ki evlatlarının gözünde bu unvana bir türlü erişemiyorlar. Magazin sayfaları ve programları yıllardır arabeskin babaları ile onların çocukları arasındaki çatışmaları işleyip duruyor. Liste ise bir hayli uzun:

İbrahim Tatlıses mali anlaşmazlıklar yüzünden yıllarca oğlu Ahmet Tatlı ile dargındı. Bodrum'da geçirdiği trafik kazası, baba-oğlu yeniden bir araya getirse de İbo bu kez de kızı Dilan Çıtak'la miras yüzünden anlaşmazlığa düştü. Çıtak'ın sırf bu yüzden Tatlıses soyadını reddettiği konuşuldu.







Ferdi Tayfur da kızı Tuğçe'nin ticaret hayatında Tayfur soyadını kullanmasını istemedi. Bu yüzden kızı ve damadıyla yaşadığı anlaşmazlık giderek büyüdü.

Geçen haftanın şaşırtıcı haberi ise Gencebay ailesinden geldi. Orhan Baba'nın oyunculuk yapan oğlu Altan Gencebay'ın nikahında babası yoktu. Orhan Gencebay "Nikahtan haberim olmadı" deyince anlaşmazlık iyice su üstüne çıktı.







Emrah'ın daha sonra öz oğlu olduğu kanıtlanan Tayfun ile karşılıklı söz düelloları da uzun süre gündemi meşgul etti.

Hakkı Bulut ile oğlu Özbey'in maddiyat kaynaklı tartışmaları da yıllarca devam etti. Bulut, oğlunu kendi parasını kazanacak kadar çalışkan olmamakla suçlamış, Özbey de bunlara konuk olduğu programlarda isyan etmişti.

Mahmut Tuncer de onayı olmadan evlenen kızı Pınar ile uzun süre dargın kalmış, aile dostu İbrahim Tatlıses baba-kızı canlı yayında barıştırmıştı.

Arabeskçilerle evlatları arasındaki sorunlar psikolog ve sosyologlar açısından tez konusu olabilecek bir yoğunlukta. Peki bu çatışmanın sebebi ne olabilir? Ünlülerin yoğun çalışma ortamı yüzünden çocuklarına yeterince vakit ayıramamaları mı yoksa sanatlarını hep dramlardan beslenerek yapıyor olmalarının getirdiği bir travma mı?

Sebebi ne olursa olsun sadece tesadüfle açıklanamayacak bu konu, uzmanlar tarafından incelenip irdelenmeye değer. Zira herkese "baba" olup, evlatlarına olamamak pek rastlanır bir durum değil.



Angelina Jolie kokuşunca

National Geographic'in fotoğraf çekimi için Angelina Jolie 7 gün boyunca yıkanmadı. Çünkü arılar kokulara karşı hassastı ve koku çok güçlü olduğunda kişiyi sokmuyorlardı. Fotoğraf çekimi sırasında ünlü oyuncunun etrafında binlerce arı uçuşmasına rağmen hiçbiri onu sokmadı.







Çekimler, Dünya Arı Günü nedeniyle yapıldı ve Angelina Jolie 18 dakika boyunca hiç tedirgin olmadan arılarla poz verdi. Malum, bilim adamları "Arı yoksa yaşam da yok" diyorlar. Doğamız için bu kadar temel bir rol oynayan minik bal işçilerini onurlandırmak için Angelina Jolie'nin bu asil ve cesur girişimini takdire değer buluyorum.



Zap'tiye

Eşler en iyi 80 yaşından sonra anlaşıyormuş. Çünkü ne kadın doğru dürüst konuşabiliyor ne adam işitebiliyor. (Sosyal medyadan)







Gaf'let kürsüsü

Depremde elini, kızını ve bir bacağını kaybeden Senem Ece Mazi'ye sıfır diyerek ikinci el protez bacak sattılar. (Sıfırı 650 bin, ikinci eli 90 bin lira)







Ne demiş?

Trabzon, Rus işgalindeyken Çar, bölge komutanına sorar: "Niye girip köyleri işgal etmiyorsunuz?" Yarbay Karloviç: "Her evin bahçesinde bir nöbet kulübesi var. Sık sık nöbet değiştiriyorlar efendim."