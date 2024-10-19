Köşemize yazı gönderip, emek veren okurlarım haklarını helâl etsin. Bu hafta onların yerlerini işgal ettim. Ama o kadar doluyum ki bir gün daha bekleyemedim.

Yeni doğan bebelerin üzerinden para kazanmak için 12 minik cana kıyan Kuvöz Çetesi'nin telefon konuşmaları pek çok kişi gibi bana da "Kopsun artık kıyamet" dedirtti.

Hasan G.: Mehtap çocuğu öldür, 50 satürasyonlu (Oksijen doygunluğu oranı) çocuk mu olur?

Hemşire Mehtap S.: Öldüreceğim de, öldürsem de bir dert biliyorsun yani.

Hakan Doğukan T.: Sevk olacak hastayla ilgili bilgi var mı?







Hasan G.: Kanka ben onu halledeceğim. Bugün bizim para yatsın en azından onu bir kurtaralım. Ondan sonra aile ile ameliyat için konuşacağım. 150 bin fiyat çekeceğim. Uygun mu?

Doğukan T.: Tamam ama hasta çok dayanmaz haberin olsun, akciğerleri boydan boya kapanmış.

Hasan G.: O çocuk ölecek rüyamda gördüm.

Doğukan T.: Satürasyonu 10'a kadar düşmüş, yani çok dayanmaz, sevkini hızlıca yapmamız lazım. Ölürse başımıza da sıkıntı olacak.

Hasan G.: Doğukan sen çocuğu bugün yaşat tamam mı? Gidip babayla anayla görüşeceğim bugün parayı alacağım. Bugün bir alem yaparız, o parayı bir kurtarayım.

Şu vicdansızlığa bakar mısınız? Sanki hayata tutunmaya çalışan bebelerden değil, hastaneyi basan hamam böceklerinden söz ediyorlar. Şeytan bunlara asistan bile olamaz.

Yok, yok bu iş böyle olmayacak, artık iyice belli oldu. "Bize oy verirseniz, çocuk katillerine idamı geri getireceğiz" diyen parti, tek başına iktidar olur. Şuraya yazıyorum.



Domuz kazığı

Köşemize sürekli katkı veren okurumuz Memduh Öksüz, son günlerin popüler konusu gıda terörizmine değinmiş: "Peygamberimiz 'Bizi aldatan bizden değildir' buyurduğuna göre bunlara domuz dememde bir beis yoktur sanırım.

Domuz eti haram, domuzluk edip fırsatla yolmak haram değil mi ey domuzlar?

Kırmızı et yiyemediği için zincir marketten kanat alıyorum anama, belki yer diye. Bir markanın ürününün kilosu 230 lira eyvallah ona da eyvallah da ne işi var pakette kanatın içine saklanmış 3-4 bagetin? Bir başka firmanın süzme peynirini aldık. 'Süzme ağırlık 600 gr. net 840 gr.' yazıyor. Kaseyi açtık, 240 gr. peynir 600 gr. su koymuşlar kaba. Hangisini yazayım? Bir başka firmanın labne peynirini aldık. Vallahi labnenin yanından geçmemiş. Yoğurt kıvamında sulu bir peynirimsi dokudan ibaret.

Yahu fiyattan ayrı, kaliteden ayrı kazıklıyorsunuz bizi. En çok tercih edilen ürününüz bu zaten: Kazık!.."



Annen varsa gerisi kolay

Bir dönem hayatıma düstur edindiğim gerçek öyküyü sosyal medyada görüp hatırlayınca size de aktarmaya karar verdim:

Çocuk, öğretmeninin "Sadece annen okuyacak" diye sıkı sıkı tembihlediği notu eve getirip annesine verdi. Kadın okuyunca gözyaşlarına boğuldu. Sonra notu oğluna da okudu: "Oğlunuz bir dahi. Bizim okulumuz ise ona çok küçük. Elimizde ona iyi eğitim verecek kadromuz bulunmadığı için okuldan alıp evde eğitmeniz daha doğru olacaktır..."







O çocuk, ünlü bilim adamı ve mucit Edison'dan başkası değildir. Yıllar sonra evinin tavan arasını düzenlerken annesine yazılmış o notu bulur. Aslında şöyle yazmaktadır: "Oğlunuz zeka olarak yetersizdir ve herhangi bir şey öğrenmesi imkansızdır. Bu nedenle artık okula gelmesine gerek yoktur..."

Edison daha sonra hayatını anlatırken şöyle yazacaktır: "Edison diye bildiğiniz kişi aslında çok da zeki olmamasına rağmen sadece annesinin çabasıyla bilim adamı olabilen biridir..."

Unutmayın, Allah'tan sonra en büyük yaratıcı annedir...

Gaflet kürsüsü

Sözcü TV'nin haber sitesinde Hamas lideri Sinvar'ın şehit edildiği haberi "İsrail, Hamas'ı tek tek indiriyor" başlığıyla verilmesin mi?



Ne demiş?

Trafik polisi çevirme sırasında şoföre soruyor: "Alkol var mı?" Zil zurna sarhoş şoför cevap veriyor: "Var ama bize kadar..."



Zap'tiye

Modacılar ne düşünüyor bilmiyorum ama bana göre bu yılın modası deli gömleği.