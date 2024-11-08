Dün sizlere bulanık suda balık avlamaya çalışan çevrelerin medya üzerinde nasıl bir oyun kurmaya hazırlandıklarını anlatmıştım. Bu "deşifre" yazısı büyük ses getirdi. Zira karanlık eller, etik ve sorumlu hareket eden Turkuvaz gibi medya kuruluşlarını itibarsızlaştırmak ve klavye cellatlarının eline düşürmek için memleketteki tüm vahşet furyasını televizyon yayınlarına ve etkisiz diye niteledikleri RTÜK'e fatura etmeye çalışıyorlardı.

Bugün size "operasyonun" bir başka tehlikeli yüzünü anlatmaya çalışacağım:







Malum, ana akım televizyon kanallarına rakip olarak ülkemizde pek çok "yabancı uzantılı" dijital televizyon kanalı kuruldu. Gelin görün ki, bu yeni mecranın denetimden uzak oluşu, vatandaşı büyük bir tehlike ile karşı karşıya bıraktı. Türkiye düşmanlarının büyük bir ustalıkla hazırladığı, deri altına zehir zerk eder gibi sinsice hareket eden bazı dijital kanallar resmen Türkiye aleyhtarı bir kampanyanın aleti oldular. Ülkemizi küçük düşürmeye çalışan yalan silsileleriyle dolu diziler, her biri ayrı fitne çıkarmaya yönelik sözde belgeseller, kadını meta haline getiren, aile yapısını yerle bir etmeyi amaçlayan neredeyse pornografik yayınlar bu dijital kanallarda birbiri ardına yayına sokuldu. Biliyorlardı ki, günde ortalama 5 saatini ekran başında geçiren bir ülkeyi subliminal mesajlarla yönetmenin en kestirme yolu ekrandan geçiyordu. Adına "dijital kanal" denilen ve muhtemelen tek merkezden yönetilen bu sözde yayın platformlarına izleyici çekmek için etik kuralları benimseyen kanalları itibarsızlaştırmak ve sonra da imha etmek gerekiyordu. Dün kaleme aldığım ve yazının başında sözünü ettiğim "operasyon" da işte bunun içindi.

Lütfen uyanık olalım. Türk halkını irin dolu "dijital" çukuruna yuvarlamak isteyenlere hep birlikte engel olalım.



Hikikomori hastalığına dikkat!

Niyetim yeni bir korku ya da endişe yaratmak değil elbette ancak toplumuzu tehdit eden yeni bir psikolojik/ sosyolojik rahatsızlıktan haberdar etmek istiyorum sizleri.

Nedir Hikikomori? Toplumdan izole olma ve sosyal ilişkileri tamamen kesme durumu olarak tanımlanan Hikikomori Sendromu, başta Japonya'da görülmekle birlikte giderek dünya çapında artış gösteriyor.







İstanbul Ticaret Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Kuş, bu sendromun Türkiye'de de genç bireyler arasında yaygınlaşmaya başladığına dikkat çekerek, sosyal baskılar, akademik ve mesleki beklentiler ile dijital dünya etkilerinin sendromun ülkemizdeki en önemli sebepleri arasında olduğunu vurguluyor. Dr. Kuş, bu geri çekilme durumunun gençlerin psikolojik ve sosyal gelişimini olumsuz etkileyebileceğini hatta aileleriyle ilişkilerini kopartabileceğini söylüyor.

Sahi, son zamanlarda gençlerin başrolünü oynadığı şiddet olaylarında Hikikomori'nin etkisi olabilir mi acaba?



Havalimanlarında dikkatli olun

Hava yoluyla yolculuk edenler için Interpol başta olmak üzere ulusal ve uluslararası emniyet kuruluşlarından çok önemli bir uyarı geldi.

Havalimanındayken yanınıza gelip, "Ben tuvalete girip çıkana kadar şu çantama göz kulak olur musunuz?" diyenleri hemen geri çevirin. Ya da havalimanı otoparkındayken "Ehliyetimi yeni aldım, aracımı şu araya park etmekte zorlanıyorum.









Benim için park eder misiniz?" diyenleri reddedin. Zira teröristlerin yeni taktiği; bagaj ve araçları sıradan vatandaşlara verip, daha sonra uzaktan kumanda ile patlatmak. Sadece havalimanlarında değil, kamuya açık tüm stratejik noktalarda bu gibi teklifleri sakın kabul etmeyin. Aman diyeyim.



Gaf'let kürsüsü

Paris 2024'te altın madalya kazanan Cezayirli boksör İmana Khelif'in erkek olduğu kanıtlanınca madalyası geri alındı.



Zap'tiye

Dertsiz gönüllere kramp, işte benim Donald Trump. (Dün sosyal medyada en çok paylaşılan efekt)







Ne demiş?

"Eczanede az önce eşinin TC numarasını ezbere söyleyen birini gördüm. Abi sen eşine 'Seni seviyorum' demesen de olur." (Sosyal medyadan)