Köşemizi ikmalsiz bırakmayan fikir tedarikçimiz sevgili Ali Uygur bu kez de dizilerin içine "yerleştirilen" tehlikeli mesajlara dikkat çekiyor:

"Yüksel Bey'ciğim, dizilerimiz hakkında birkaç şey söylemek istiyorum: Adeta zehri bal içine koyarak bilhassa gençlerin milli, manevi ve dini değerlere ilgisiz kalmalarını sağlayarak kimliksiz, cinsiyetsiz, dejenere olmuş bir gençlik oluşturmaya çalışıyorlar. Misal vermek gerekirse; dizinin birinde evladı, üvey annesiyle birliktelik yaşıyor hatta babasıyla halen evliyken. Bir diğerinde erkek, evlendiği kadının kızı ile ilişki kuruyor hatta evi terk edip evleniyorlar. Günün sonunda milli ve dini değerlerini kaybetmiş, sadece bedeni hazlar uğruna adeta robotlar gibi yaşayan nesiller oluşturmaya çalışıyorlar. Maalesef bunda da başarılı oluyorlar..."



Aklımızla dalga geçiyorlar

Köşemizin müdavimlerinden Muhsin Manav, Kızıl Goncalar dizisindeki mantık hatalarının altını çizmiş:

"Merhaba Yüksel Bey, Now'da yayınlanan Kızıl Goncalar dizisinin önceki hafta yayınlanan bölümünde, Cüneyt karakteri, babası olan Vahit'e İslam'ın Nikah fıkıhı üzerinden bir akıl oyunu oynadı diye, senaristleri yere göğe koyamayan yığınla yorum okudum. Cüneyt dergaha girdikten sonra Zeynep'e bir zarf yolladı. Zeynep de dergahı terk ederken Cüneyt'e bir zarf yolladı. Bu iki zarf sadece ve sadece, Vahit'in Zeynep ile nikahlanması söz konusu olursa işe yarayacaktı ki; nitekim öyle oldu. Vahit'in Zeynep ile nikahlanmak istemesi için de, Zeynep'in diye yutturulan bebeğin, gerçek annesi tarafından kaçırılması, bu durumdan vazife çıkaran Sadi Efendi'nin kızının, durumu Vahit'e söylemesi gerekiyordu. Biraz karışık gibi olsa da soru şu: Zarfları kullanarak oyun kuran Cüneyt, bebeğin annesi tarafından kaçırılmasını ve bunu bir kızın Vahit'e yetiştirmesini nasıl planladı? Cevap yok. Ortada akıl oyunu falan da yok. Sadece izleyicideki Cüneyt sempatisi ve Vahit nefreti kullanılarak, izleyicinin zekası ile dalga geçme çabası var.

Gerçi Now'ın bütün dizileri genelde böyle. Leyla diye bir dizi var; Leyla geçmişin intikamını almaya çalışırken, duygularına yenilen kişi klişesine oturtulmuş boş bir karakter. Planını başlatabilmesi, intikam alacağı kişinin evine girmesine bağlı. Ne tesadüftür ki; intikam almak istediği kişi, onu ilk gördüğünde kendisi ile çalışmayı teklif ediyor. Çok etkileyici değil mi? Hatta bazı dizilerin kenarına iliştirilen 'Gerçek bir hikayeden...' eklentisini de koysanız Now'da gider. Kolay gelsin, iyi çalışmalar dilerim."



Nerede Müslüman'ın zarafeti?

Köşemizin aktif okurlarından Mustafa Ceylan önemli bir ayrıntının altını çizmiş:

"Yüksel Bey ben bu gündem yoğunluğundan sıyrılıp bir konuyu arz etmek istiyorum. Camilerimizde her namaz çıkışında cemaatin ayakkabılarını bir metre havadan yere bırakırken çıkardığı gürültü artık canıma yetti. Diyanet'e de bildirdim, bir sonuç çıkmadı. Ne olur bir kerede siz gündeme alır mısınız?. Baki selamlar..."

YAZAR NOTU: Allah'ın evinde, O'nun huzurunda saygı, sessizlik ve temizlik esastır. Huzurda gürültü olmaz. Okurumuzun hassasiyetini aynen paylaşıyorum.



Sur nere, kemer nere?

Vefalı okurum Ali Aktulga, dizilerdeki coğrafi cehaleti yeni bir örnekle vurgulamış:

"İyi akşamlar üstadım. Yaşadığı şehri tanımayanların İstanbul hakkında iddialı işler yapmaması gerektiği konusu yine bir dizide, Kızıl Goncalar'da kendini gösterdi. Bilgisayardaki bir şifreyi çözmek için gereken kelime ve aradıkları mekanın adı Bozdoğan (Valens) Kemeri olduğu halde; cevabı Sur olarak buldular. Bizans'tan kalma su kemerini, Bizans Surları ile karıştırmak cahillik değilse nedir acaba?"



Gaf kürsüsü

Tansu Sarı kardeşimden yine kaçmamış: TV8'deki Yemekteyiz programında dış ses Aydoğan Temel, girişte "Rümeysa ve Selami çiftiyle birlikteyiz" deyip, sonrasında Rümeysa'ya "Eşinin adı ne?" diye soruyor.



Zap'tiye

Alman Mimar Helana İssixi, sevdiği kadının parmak izini kent mimarisine yansıtmış. Bu adam ömür boyu "Seni seviyorum" demese de olur!









Ne demiş?

İstanbul'u gezerken Türk erkeklerini videoya alan turist kadının sözleri hemcinslerime moral verdi: "Türkiye'de gözlerim bayram ediyor ve hepsi parlak cildim ile gözlerimi şenlendiriyor."