Cem Yılmaz internet üzerinden alışveriş yapmış ama kargodan çıkan lamba kırıkmış. O da "intikamını" sosyal medya hesabıyla almış. Cem, kendisine kırık lamba görenlere hadlerini (!) şu sözlerle bildirmiş:

"Neredeyse 20 gün önce bu kırık lamba eve geldi. Fiziken geri gönderdim, rica ettim; 'Yok' dediler. 'Online'dan kayıt oluşturun'. 'Tamam' dedik. Beymen'in uygulamasından kayıt oluşturdum. Arayan, soran yok. 'Lamba 43 bin TL' dedim, ya sabır. Bakara Collection'a mail attım, dediler; 'Yok, biz kontrol edip kutuya koyuyoruz!' Yani diyor ki; "Cem efendi, lambayı kırmışsın, bırak şimdi iade ayaklarını.' Ben de huzurunuzda 43 bin TL'lik lamba için markasına 43 milyonluk zarar veren bu arkadaşları kutluyor, başarılarının devamını diliyorum."

Of be! Şu racona bakar mısınız? "Bana yanlış yapanın yanlışının yanına üç sıfır eklerim. Siz kimle dans ediyorsunuz?" halleri... "Bir tweet atarım, firmanızı batırırım" kibri...

Neyse ki, muhtemelen gelen tepkiler üzerine "büyüklük" gösterip paylaşımını silmiş.

Siz yine de Cem ile alışveriş yaparken dikkatli olun. Yoksa lambadan çıkan Cem canınızı fena halde yakabilir.



Zembilli'nin içine doğmuş

Şu kaderin cilvesine bakar mısınız? 2 Ocak Perşembe günü Ferdi Tayfur vefat etti. Ertesi gün Atv'nin yeni dizisi Zembilli izleyici ile buluştu. Tevafuk denilen bu olsa gerek, dizinin ilk sahnesinde minibüste çalan şarkı, Tayfur'un unutulmaz eseri Ben de Özledim'di...

Ardından her duygusal sahnenin fonunda bu şarkı çaldı.

Boşuna dememişler "Aşk tesadüfleri sever" diye. Ferdi Tayfur aşıkları ekran başında kim bilir ne kadar duygulanmıştır.



Beni kim yıkayacak?

TRT'nin dijital kanalı Tabii'de yayınlanan Gassal dizisi, izleyen herkesin aklına bu soru çengelini asıyor.

Ölüm sonrasının rutin işlemlerinden "gasil" yani ölü yıkama aşamasını pek düşünmeyiz aslında. Kimimiz önemsemez, kimimiz de aklına geldiğinde zihninden kovalar.

Gassal ise çoğumuzun "görevli" bilip görünmez hale getirdiği o ölü yıkayıcıların insan hallerini önümüze koyuyor.

Oyunculuğunu her zaman takdir ettiğim Ahmet Kural bana göre kariyerinin en ışıltılı tacını bu rolle başına geçirmiş görünüyor.

Dizinin bu kadar büyük ilgi görmesinin başlıca nedeni ise televizyon izleyicisinin artık entrika temalı birbirinin kopyası yapımlardan bıkmış olması ve Gassal'a çölde vaha görmüş gibi koşması.

Bence TRT bu güzel diziyi vakit geçirmeden Tabii abonesi bir avuç şanslı kişinin ayrıcalığı olmaktan kurtarıp TRT 1'e taşımalı.



Şeref kürsüsü

Kasımpaşalı futbolcu Da Costa, Gaziantep maçının ilk yarısında 2 gol attığı yetmiyormuş gibi bir de sağlıkçıların kulübede unuttukları iki büyük çantayı soyunma odasına taşımasın mı?

Zap'tiye

Her fırsatta zamlardan yakınan CHP'nin İBB'sinin, toplu ulaşıma yüze 46,9 zam yapmaya kalkmasına ne buyurulur?

Ne demiş?

"Çamaşır makinelerinin kapaklarında niye cam var? Yıkıyor işte, koskoca makine yalan mı söyleyecek?" (Sosyal medyadan)