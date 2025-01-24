Bir gazeteci olarak hayatım boyunca pek çok fotoğraf gördüm ama pek azı beni bu fotoğraf kadar derinden etkiledi.

Sayfalarca kitap yazın, kilometrelerce film çekin, bir annenin yitip giden evladının arkasından çektiği acıyı şu bir tek kare kadar anlatamazsınız.

Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybeden gencecik bir kızın, Özüm Karataş'ın annesi o... Cenaze arabasının camı, hayat ile ölümü ayıran bir sınır olmuş sanki. Anne ise belli ki bundan sonra hep Araf'ta kalacak...

Özüm annesini aramış son anlarında. Hayattan umudunu kestiği o anda annesinden helallik istemiş.

Bunu duyunca yıllar önce mucize eseri hafif yaralı kurtulduğum Büyü filminin gala yangınını bir kez daha yaşadım. Bizler karanlıklar içinde bir yandan duman soluyup bir yandan umutsuzca salonun acil çıkış koridorunu el yordamıyla ararken, önümdeki sarışın genç kız annesini telefonla arıyordu. (Saçlarının sarı olduğunu telefonunun ışığı sayesinde fark etmiştim) "Anneciğim..." diyordu hıçkırarak, "Ben birazdan burada öleceğim. Sana yaşattığım bazı şeyler için beni affet. Hakkını helal et anneciğim, seni çok seviyorum..."

O sarışın kız kurtuldu. Özüm ise...

Allah evlat acısını düşmanıma bile vermesin...



ABD'yi LGBT'den kurtarmak

Geçenlerde evladını LGBT'ye kurban veren Elon Musk ile ABD'nin yeni başkanı Donald Trump'ın el ele vererek dünyayı bu musibetten kurtarmak için savaşacaklarını yazmış ve yazıyı şöyle sonlandırmıştım: "Bundan böyle gözüm hep Elon Musk'ın üzerinde olacak. İlk raundu da oğlunu elinden alan LGBT'nin neferleri Joe Biden ve Kamala Harris'e kaybettirerek aldı. Dünyada evladını kaybetmiş babalardan daha büyük savaşçı yoktur. Buraya not düşmek istedim."

Başkan Donald Trump, yemin töreninde yaptığı konuşmada şöyle dedi: "LGBT'ye dayalı değil, ahlak ve liyakate dayalı bir toplum kuracağız."

Bu sözler yeni bir savaş ilanı olarak yorumlansa da bana göre ciddi bir itirafı da içinde barındırıyor. Demek ki ABD'nin toplum düzeni uzunca bir süredir eşcinsel lobinin elindeymiş... Ahlak ve liyakat ise aranılan özelliklerin en sonunda geliyormuş.

ABD'de bunu söylemek bile büyük cesaret işidir. Haydi şimdi gel de Trump'a suikast düzenleyenlerin gerçek profilini yeniden sorgulama...



Sahici ve samimi olmak

Atv ekranlarında yıllardır hafta sonu sabah haberlerini büyük bir başarı ve hepsinden önemlisi "istikrar" ile sunan sevgili İbrahim Sadri'nin "sihrini" sonunda idrak edebildim.

İbrahim Sadri pazar günkü bültenin başında bir açıklamada bulunma ihtiyacı hissetti:

"Yahu bu adam hep ceketinin önü ilikli bizimle muhatap olurdu, neden bugün önü açık diye merak edenler olabilir. Benim hatam. Biraz da temizleme hatası herhalde. Çekmiş ceket, nasıl oldu bilmiyorum. Mikrofon tesisatını arkaya takıyoruz, biraz onlar da daraltıyor. Tabii bende de biraz genişleme var. Bugün o nedenle önü açık karşınızdayım. Anlayışınıza sığınıyoruz efendim."

Hep söylerim, ekranda sahici ve samimi olmak başarının ilk anahtarıdır. Bir başkasına öykünmek, olduğundan farklı görünmeye çalışmak ya da "sunucuyu oynamak" karşı tarafta inandırıcılığı törpüler. Haber ya da yorumunuzun camın öte yanına geçmesini engeller. Size kuşkuyla bakan izleyici, sunduğunuz habere de inanmaz.

Mevlana'nın tabiriyle "Hem olduğu gibi görünen, hem de göründüğü gibi olan" İbrahim Sadri'nin bu içtenliği, iletişim fakültelerinde ders olarak okutulacak cinstendi.



Gaf'let kürsüsü

Yangını söndürmek ve yaralıları kurtarmak için 24 saat mesai yaptıktan sonra dinlenmek isteyen AFAD ekibinden konaklama ücreti istenmiş. Bazı ateşler daha fazla yakıyor.



Zap'tiye

Büyükannem: 8 çocuk. Anneannem: 7 çocuk. Annem: 3 çocuk. Ben: Kedi. Kedim: Kısır. (Kenarında olduğumuz uçurumun manzarası)

Ne demiş?

Sevgili okurum Muharrem Akduman, Esra Erol'daki ilginç diyaloğa rast gelmiş: Kocasını terk edip başka bir adama kaçan kadın, ondan da ayrılmış ve pişman olmuş. Esra soruyor: "Buraya neden geldin?" Kadının cevabı: "Rezil olmak için..."