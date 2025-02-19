Gazze'deki esir takası, doğu ve batı kültürlerinin insana bakış açısını betimlemesi açısından çok önemli bir veri oluşturuyor.

Hamas'ın salıverdiği yabancı esirlerin sağlığı son derece yerinde. Üstü başı düzgün. Hepsine Gazzelilerin bile bulup giyemediği yepyeni kıyafetler giydirilmiş. Hepsine de birer anı hediyesi verilmiş. Esirler kendilerine çok iyi davranan Filistinlilere teşekkür üstüne teşekkür ediyorlar. Hatta, esir tutulduğu günler içinde doğum yapan bir İsrailli kadına altın bile hediye ettiler.

Diğer yanda İsrail hapishanelerinde şiddet, zulüm ve işkencenin her türlüsünü gören, zayıflıktan avurtları çökmüş, perişan haldeki Filistinli esirlerin ise adeta gözlerinin feri sönmüş. Üstüne üstlük hepsine de üzerinde "Unutmayacağız, affetmeyeceğiz" yazılı tişörtler giydirilmiş.

Ben umudumu asla kaybetmedim. Dünya üzerinde yaşanan iyi ile kötünün savaşını mutlaka ve mutlaka iyiler kazanacak.



Kardelenler boy verdi

Atv'nin yeni dizisi Kardelenler'in ilk bölümünün ardından bu köşede "Tam da 2025 Aile Yılı'na uygun bir dizi. Nasıl aile olunamayacağını ibretlik sahnelerle anlatıyor. Bakalım bu kar buz ortamında kardelenler nasıl kendilerine yol bulup açacak?" diye yazmış, dizinin geleceğinin parlak olduğunu söylemiştim.

Kardelenler beni yanıltmadı ve son bölümüyle pazar gecesinin iki iddialı dizisi Şakir Paşa ve Deha'yı tüm kişilerde geride bırakmayı başardı. Dizinin yeni hedefi, TRT 1'in pazar gecelerine damga vuran üç yıllık dizisi Teşkilat'ı da tahtından indirmek.



Neshe'ye dikkat!

San Marino'nun Eurovision temsilcisini belirlemek amacıyla düzenlenen Una Voce Per San Marino yarışmasında, Türk sanatçı Neshe'nin yarı finale yükselmesi büyük yankı uyandırdı.

Mimar Sinan Devlet Konservatuvarı mezunu Neshe, San Marino'yu Eurovision 2025'te temsil etmek için söz ve bestesi kendisi ile kız kardeşi Cansu Aktay'a ait olan, prodüktörlüğünü ise Hintli prodüktör Trajbo'nun üstlendiği Fallin adlı şarkısıyla yerel yarışmasında yarı finale yükselmeyi başardı. Amerika'da Footloose, Avrupa'da Chicago, Nine, Notre Dame de Paris ve Grease müzikallerinde rol alan, sesinin yanı sıra dansları ve sahne hakimiyeti ile de dikkat çeken Neshe'nin isminin yanına çoktan uğurlu tik'imi attım bile.

San Marino'yu 2016'daki Eurovision yarışmasında bir başka Türk sanatçı Serhat Hacıpaşalıoğlu temsil etmişti.



Kader dilinizin ucunda

1994 yılında Japon bilim insanı Emoto Mosuro inanılmaz bir deney gerçekleştirdi. Öğrencilerine iki kap su doldurttu. Birinci suya "Sen çok kötüsün, işe yaramazsın, başarısızsın" gibi sözler söylediler. İkinci kaptaki suya ise tüm kibarlıklarıyla iltifatlar yağdırıp, övgüler düzdüler.

Her iki kaptaki sular da o anda donduruldu. Mikroskop altında incelenen ilk suyun yapısı düzensiz ve kaotik görünüyordu. İkinci kaptaki suyun tüm kristalleri düzgün, eşit ve dingin haldeydi.

Kıssadan hisse: Vücudumuzun yüzde 70'inin sudan oluştuğunu unutmayın ve ağzınızdan çıkan her kelimenin karşınızdaki insanın kaderi olduğunu bilin.



Gaf kürsüsü

Show Ana Haber'de Sakarya'daki Et ve Süt Kurumu haberleştirilirken, metni seslendiren kişi hayli abarttı: "Gün ağarmadan başlayan kuyruk kilometrelerce uzuyor."



Zap'tiye

Osmaniye Hamas Çayı'nda su içen asker kayası. Mehmet Akif boşuna "Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda" dememiş.



Ne demiş?

"Öldüğünüzde ölü olduğunuzu bilmezsiniz. Bu sadece başkaları için zordur. Aynı şey salak olduğunuzda da geçerlidir." (Psikolog Ronald David Laing'in tesbiti)