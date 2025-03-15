Geçen hafta Prof. Nihat Hatipoğlu'nun anlattığı, Fatih Sultan Mehmet'in Ebu'l Vefa dergahı kapısından çevrilme vakası büyük ilgi gördü. Ebu'l Vefa, "Hünkarımızın dergâha gelince buradan etkilenip sûfi olmasından endişe ederim. Bize mürit değil, Fatih lazım" diyerek padişahın görüşme isteğini gözyaşlarıyla geri çevirmişti.

Köşemizin gedikli okurlarından Cihan Ramoğlu cephesinde ise bu olay farklı bir çağrışım yaratmış:

"Fatih ile Ebu'l Vefa arasında yaşanan diyaloğun bir benzeri de deprem sonrası depremzede vatandaşımız ile Selçuk Bayraktar arasında yaşanmıştı. Selçuk Bayraktar depremzede vatandaşımıza 'Elimizdeki tüm imkanlarla yanınızdayız' derken, depremzede abimiz Ebu'l Vefa gibi konuşuyor ve diyor ki: 'Burada zaman harcamayın, gidin uçaklarımızı uçurun!..' Çok vurucu bir cümle. Bize Fatih'ler lazım, bize Selçuk'lar lazım!.."



Ustalardan canı yananlar

Geçen hafta ustalarla kötü anıları olanları yazmaya davet etmiştim. Cevap bir tanıdıktan, sevgili Muharrem Akduman'dan geldi:

"Yüksel'ciğim, oto öyküleri o kadar çok ki... Yıl boyunca her gün yazsam, bitmez inan ki...

Müteahhit arkadaşımın sıfır Mercedes'inin tavan camı kırılmıştı. Benden rica etti, kendisi sık sık yurtdışına gidiyordu. Gitmediğim parçacı kalmadı. Almanya seyahatimde Mercedes merkezine de gittim, maalesef orada da bulamadım. Nihayet Lüleburgaz'da bir Almancı'nın aynı model arabası kaza yapıp pert olmuştu. Ondan aldım. Hürriyet Mahallesi'ndeki camcı ustamıza gittim ve 'Aman dikkatli tak' dedim. 'Abi, ben 30 yıllık ustayım, gözüm kapalı takarım' dedi ve takarken camı kırdı!.. Ölür müsün? Öldürür müsün? Tekrar aradım, Düzce'de buldum ve başka bir ustaya taktırdım. Sevgiler..."



Yabancı seyirci de lazım

Değerli okurum Ali Şahin'den ironik bir öneri geldi:

"Merhaba Yüksel bey, futbolumuza katkı sağlasın diye yıllardır yabancı oyuncu getiriyoruz, yabancı teknik direktör getiriyoruz, en son da yabancı hakem getirdik. Acaba diyorum, seyredilebilir bir futbol düzeyine erişebilmek için bir de yabancı seyirci ve yorumcu getirmeyi mi denesek? Saygılarımla."

YAZAR NOTU: Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun yakınmaları üzerine derbiye yabancı hakem getirilmişti. Mourinho, Rangers ile oynanan ilk maçta bu kez seyircinin performansını beğenmemişti. İster misiniz, okurumuzun fantezisi gerçek olsun? Hazır söz Fenerbahçe'den açılmışken; sarı-lacivertliler, Mourinho'nun ilk maçtaki fantezi merakı yüzünden yaptığı yanlış tercihlerle çeyrek finalin kapısından döndü.



Haftanın şiiri

HEP HAZAN

Sevdan kalemimde mürekkep

ben divane bir ozan

Her sabah bulutlar kağıt

ben üstüne şiir yazan

Bu yürek yediveren gülü

can suyundan azan

Sen yoksan gelmez bahar

mevsimler hep hazan



Yüksel Aytuğ - Aşk Tedavülden Kalkmadan - 2005



Kaçak benzine davet

Futbol Federasyonu eski başkanlarından sevgili ağabeyimiz Kemal Ulusu, Uzak Şehir dizisindeki diyaloğu haklı olarak eleştirmiş: "Dizide Alya diyor ki 'Arabandaki benzini zaten kaçak benzin olarak kullanmıyor musun?' Güneydoğu gerçeği şamar gibi yanağımızda patladı... Bence çok kötü bir örnek çok. Yazık gençlerimize. Ne kadar kötü bir örnek..."



Gaf kürsüsü

Sevgili Tansu Sarı kardeşim, maç boyunca öne geçemediğimiz Tenerife-Aliağa Petkim basketbol maçını TRT Spor Yıldız'dan anlatan spiker Alperen Doğan'ın tuhaf değerlendirmesini not etmiş: "Salladık ama yıkamadık!.."

Zap'tiye

Oğluyla aynı apartmanda oturan kaynana modeli.



Ne demiş?

Köşemizin yol arkadaşlarından Ali Aktulga, İnci Taneleri'nden iki inciyi not almış: "Sabır, mecbur kalınca öğrenilen bir şeydir." "Maziyi unutmazsan, intikam alır hatıralar."