Yeni kuşak, Merve Kavakçı olayını bilmez. Pek çok insan da muhtemelen unutmuştur bile. Öyleyse önce olayı hatırlayalım:

Merve Safa Kavakçı, Fazilet Partisi'nden 1999 seçimlerinde İstanbul milletvekili olarak seçilmişti. 2 Mayıs 1999'da TBMM'deki ant içme törenine baş örtüsüyle gelince Meclis'te CHP'liler tarafından protesto edildi ve salonu terk etmek zorunda kaldı.







Şu kaderin oyununa bakın ki, Meclis'ten kovulan o annenin kızı, şimdilerde Türkiye Cumhuriyeti'nin sesi olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a önemli uluslararası toplantılarda tercümanlık yapıyor. Halihazırda Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi olan Merve Kavakçı'nın kızı Fatma Abushanab, toplantılardaki yabancı dil hakimiyeti ile pek çok ülke başkanının da takdirini kazanıyor.

Demek ki neymiş? Başın üzerindeki değil, içindeki önemliymiş.

Anneler Günü'nüz kutlu olsun...



Hey gidi Maradona!..

Papa seçilerek "14. Leo" adını alan ABD'li kardinal Robert Francis Prevost, adaylar arasında en tartışmalı isimdi. Çünkü Peru'da yaşanan büyük skandalda çocukları taciz eden rahipleri adeta canı pahasına savunmuştu.

Bu sonuç bana ünlü Arjantinli futbolcu Diego Maradona'nın sözlerini hatırlattı: "Evet, Papa'ya karşı çıktığım doğru. Neden mi? Vatikan'a gittiğimde oradaki çatıların saf altından olduğunu gördüm. Sonra da Papa'nın vaazını dinledim. Diyordu ki: 'Kilise, yeryüzündeki tüm fakir çocuklar için üzüntü duyuyor!' Külahıma anlat!"

Latin Amerika'da Latin bir Papa'ya hiç çekinmeden sallayan Maradona yaşasaydı kim bilir bu yeni Papa'ya neler söylerdi...



Ele güne rezil olmak

Fenerbahçelilere 1-0'lık mağlubiyetten sonra en çok dokunan, Beşiktaş amigosu Tugi Yanık'ın şu sosyal medya paylaşımı oldu:

"Milyonlarca insan bir kez daha şahit olmuştur ki, Beşiktaş tribünü tribünlerin atasıdır. Yıllardır rezalet bir yönetimle bugünlere gelen ama bütün stat tek ses 'İstifa' diye bağıramayan Fenerbahçe tribününe, Beşiktaş tribünü babalık yapıp, öncülük etmiş, yol göstermiştir. Maraton tribününden hayranlıkla bizi izleyip videoya çeken Fenerbahçelilerin, 'Ali Koç İstifa' diye bağırdığımızda bizi alkışlamaları ise trajikomik olmuştur."

Hadi gel de kalk bakalım altından... Fenerbahçelilere değil, Fenerbahçe'yi bu hale getirenlere söylüyorum...







Hakan, Ferda'yı nasıl ifşa etti?

Kanal D'nin sabah programı Neler Oluyor Hayatta programında pazartesi günü çok ilginç bir olay yaşandı.

Konu, en cimri isimlerdi. Programın moderatörü Ferda Yıldırım hayatının hatasını yaparak "Benim de tanıdığım çok cimri bir insan var ama adını söylemem" dedi. Yorumcu Hakan Ural fırsatı kaçırır mı? "Ne olur söyle" diye ısrar etmeye başladı. Ferda sonunda çareyi o ismi telefonuna yazıp Hakan'a göstermekte buldu. Hakan hemen ifşaladı: "Ne?.. Kaynanan mı?.."

Program bitiminde Ferda'nın evinde neler yaşandığını bilmiyorum ama bildiğim bir şey var: Sırrınızı Hakan ile paylaşacağınıza cami hoparlöründen okuyun daha iyi. :)



Ne demiş?

"Annelik; onsuz yaşayamayacağınız birini, sizsiz yaşayabilsin diye büyütmektir." (Bu özel günde annelik adına duyduğum en güzel söz)



Gaf'let kürsüsü

Mersin'de eski vali ile emekli jandarma albay kaçak define kazısı yaparken yakalandı.







Zap'tiye

Sonunda 99 yıllık Mercedes de 1 yıllık TOGG ile tanıştı!