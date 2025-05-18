Çağın hastalığı Alzheimer her daim radarımda. Bu rahatsızlıkla ilgili her konu dikkatimi çekiyor. Nasıl çekmesin ki? Anne ve babasını bu illete kurban vermiş, genetik açıdan "potansiyel" bir Alzheimer hastasıyım ben. İşte bu nedenledir ki, TeknoSA'nın Alzheimer temalı son reklamından çok etkilendim.

Yaşlı adamın en büyük keyfi, çok sevdiği eşine şiirler yazıp çıktılarını alarak ona romantik sürprizler hazırlamaktır. Kadın; kocasının bir gün tuvalet aynasına, ertesi gün mutfak dolabına iliştirdiği bu eşsiz şiirlerle mutlu olmaktadır.

Ancak yıllar geçtikçe Alzheimer, yaşlı adamı pençesine alır. Artık şiirleri, anlamsız harf dizilerinden oluşmaktadır. Çünkü bilgisayarda yazı yazmayı unutmuştur.

Kadın durumu fark edince "Artık sıra bende" der ve evin odalarına yön gösterici kâğıtlar iliştirir: "Terliklerin", "Mutfak", "Banyo", "Salon"... En sonunda kendi üzerine de bir not iliştirip kocasının karşısına çıkar: "Hayatının Aşkı..." Adam, sevgiyle karısına sarılır...

Eh, öyleyse eski bir şiirimi hatırlama zamanıdır. Unutmadan...



Bayramda dolandırılmayın

Önümüz Kurban Bayramı... Eğer bayram günü dolandırılıp da keyfiniz, kabusa dönsün istemiyorsanız bu yazıyı dikkatle okuyun hatta sevdiklerinizle paylaşın.

Efendim, bayramda bir yakınınızdan "Yapay zeka ile senin resmini yaptım. Bakalım beğenecek misin?" şeklinde bir mesaj alırsanız hiç açmadan hemen silin. Aksi halde karşınıza flu bir resim çıkıyor. "Eğer net görmek istiyorsanız aşağıdaki fotoğraf programını yükleyin" ibaresine aldanıp da tık'larsanız, yandınız. Önünüzde saçma sapan bir fotoğraf açılıyor. Siz daha ne olduğunu anlamadan, yüklediğiniz Truva atı arka planda çalışıyor ve sizinle birlikte cihazınızı kullanmaya başlıyor. Ondan sonra da bankacılık başta olmak üzere tüm şifreleriniz o kişilerin eline geçiyor. Sonrası ise hesaplardan uçan paralar, buharlaşan elektronik cüzdanlar, sizin paranızla verilen siparişler hatta haberiniz olmadan çekilen krediler...

Aman diyeyim...



İki kere düşünün!

Etrafımda egzotik hayvan besleyenlerin sayısı artıyor. Ancak; evinde yılan, örümcek, iguana, maymun ve papağan besleyenlere küçük bir hatırlatmada bulunmak istiyorum:

Bu hayvanlar yasa dışı şekilde ülkemize sokulmadan önce zulüm dolu bir yolculuk yapmak zorunda kalıyorlar.

Fotoğraflar da bir teknenin karanlık ambarında plastik şişelere tıkılarak getirilen papağanların o kahredici durumlarını yansıtıyor.

Konuşmasıyla ünlü papağanlar keşke evinize nasıl getirildiklerini de anlatabilselerdi...



HAFTANIN ŞİİRİ

ALZHEIMER

Bir gün gelir de unutursam her şeyi

Bana hayata dair bir sufle ver

Merak etme

Ben getiririm gerisini içimden...

Sen fark edemezsin belki ama

Sadece yaş olmaz gözlerimden süzülenler

Mesela gün batımında uçan o kırlangıcı hatırlat bana

Ya da bir Altınoluk akşamında denize vuran ayın şavkını

Aldırma tavana asılı boş bakan gözlerime

Merak etme

Monitörde aniden yükselen nabzım anlatacak sana

Asla unutmadığımı...



Yüksel Aytuğ - Sensizlik Bekçisi - 2022



Ne demiş?

"Türkiye'deki zır cahiller, dünyadaki ekonominin Türkiye'den daha iyi olduğunu söylüyorlar. Hiçbir şey bilmiyorlar." (Teoman'ın, Candaş Tolga röportajındaki sözleri)

Zap'tiye

Telefon sahte ama mutluluk yüzde 100 gerçek.



Gaf'let kürsüsü

Ekrem İmamoğlu'nun seçim vaadi İstanbul'da suyu bedava yapmaktı. Ancak göreve geldiği 2019'dan bu yana İSKİ'nin İstanbul'da suya yaptığı zam yüzde 1056 oldu.