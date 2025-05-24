Sonunda bu da oldu. CHP, vatandaşı çeşitli bahanelerle fişleyip, mesajlarla taciz etmeye başladı. İşte iddianın sahibi değerli okurum Kubilay Apak'ın yazdıkları:

"Yüksel bey size başıma gelen bir olayı anlatmak istiyorum. Bu CHP zihniyetinin nasıl yöntemler kullanarak insanlara ulaştığına kısa bir örnek...

4-5 ay önce telefonuma İGDAŞ'tan gelen mesajda doğalgaz saatimin okunamadığı ve bu yüzden fatura oluşturulamadığı yazıyordu. 'İlerde cezai bir sıkıntı olmasın diye bizi arayıp bilgilendirin' deniliyordu. Ben de aradım. Karşıma İBB Beyaz Masa çıktı. Mesajı söyledim. Önce bana telefon ve mail bilgilerimi güncellettiler ve bu mesajın bir hata olduğunu ve dikkate almaya gerek olmadığını söylediler. Bu olaydan 1-2 hafta sonra bana devamlı CHP ile ilgili mesajlar gelmeye başladı...

Öncelikle ben İstanbul'da yaşıyorum, diğer hiçbir şehirle bağlantım yok. Ayrıca hiçbir partinin bir koluna üye değilim. Gelen mesajların isimlerini görün:

CHP Ankara, CHP Keçiören,

Umut Akdoğan - Ankara Milletvekili, Aylin Ayman - Ankara Milletvekili, Gamze Taşçıer - Ankara Milletvekili, Murat Emir - CHP Grup Başkanvekili, Metin Yıldız - CHP, Önder Karaulus - CHP Ankara İl Başkan Yardımcısı, Semra Dinçer - Ankara Milletvekili, Deniz Aşlar - CHP oy toplayıcısı, Ümit Erkol - CHP Ankara, Ayça Çağlar - CHP Ankara.

Bu arkadaşlardan her gün mesaj geliyor. Bazılarının başlığı da ilginç 'DEĞERLİ ÖRGÜT ÜYEMİZ' diyor...

Nedir bu saçmalık?.."



Oyuncu kıtlığı mı var?

Köşemizin Arka Sokaklar Masası Şefi sevgili dostum ve meslektaşım Tansu Sarı'dan yine müthiş tespitler geldi:

"Kanal D'deki Arka Sokaklar dizisinin 713'üncü bölümünde çete lideri Çakal İclal rolünü canlandıran ve Başkomiser Hüsnü Çoban (Özgür Ozan) tarafından yakalanan Asuman Kostak; daha önce de 11'inci bölümde de yine Hüsnü Çoban'ın reşit olmayan kızı Zeliha'ya (Yüsra Geyik) Mardinli aşiret ailesiyle birlikte görücü olarak gelen Halime adlı bir kadını canlandırmıştı. Yine aynı bölümde çete elemanı Ural karakterini oynayan Yusuf Arat da 319'uncu bölümde kötü polis Yakup'u oynamış, 578'inci bölümde mali şube elemanı rolünde karşımıza çıkmıştı. 23 Mayıs Cuma günkü 714'üncü bölümün fragmanında da Mesut Güneri'nin (Şevket Çoruh) 330'uncu bölümde öldürdüğü Cevher Şanlı (Nail Kırmızıgül) yeniden ortaya çıktı."



Nerede bu geçinemeyenler?

Dostumuz Muharrem Akduman bu hafta da tatilcileri mercek altına almış:

"Yüksel'cim günaydın, bugün bayram ama vatandaş 'Milli bayramlar tatil olmamalı' diyor. Çok da haklılar. Dün sabah Rodos'a gittim. Aman Allah'ım, günde bir sefer yapan katamaranlar her bölgeden 3-4 sefer yaptılar. Sadece burası (Marmaris) değil ki, Fethiye'den, Datça'dan Bodrum'dan, İzmir'den, Ayvalık'tan da seferler var Yunan adalarına... Nerede 'Zor geçiniyoruz' diyenler? Hepsi palavra. En lüks mekanlarda oturacak yer yoktu... Ele verir talkını, kendi yutar salkımı misali... Böyle gelmiş, böyle gider... Sevgiler."

Muharrem Akduman bir de deprem notu eklemiş:

"Yüksel'cim, yağmurdan kaçtık, doluya tutulduk!.. İstanbul deprem bölgesi deyip Marmaris'e taşındık ama hata yaptık. İstanbul'da ayda, yılda bir deprem olurken, burada maalesef her gün. :)

Gülüyoruz, ağlanacak halimize..."



Gaf'let kürsüsü

Eurovision Şarkı Yarışması'ndaki "Türkiye seni özledik" temalı klipte kullanılan, denizi çamur renginde, havası puslu Boğaz görüntüsü tepki çekti.

Zap'tiye

1960'larda "yokluğun" en büyük "varlık" olduğu günler... Silikon yok, dolgu yok, gerdirme yok, burun estetiği yok, protez kalça yok...

Ne demiş?

Değerli okurum Muharrem Akduman, Esra Erol'daki Sezai adlı kişinin sözünü not almış: "Eşimin okuma yazması yok ama sosyal medya uzmanı..."