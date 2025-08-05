Yılların reyting şampiyonu Atv yeni sezonda yeni bombalarıyla izleyiciyi bir kez daha ekranına bağlamak için gün sayıyor. Atv bu yıl Türkiye'de ne kadar yakışıklı varsa bünyesine kattı ve ekranlarda adeta yeni bir "Jön Türk" devri başlattı.

Kenan İmirzalıoğlu'nun başrolüne hayat vereceği Abi dizisinde ünlü oyuncuyu ailesi ile vicdanı arasında seçim yapmak zorunda kalan bir cerrah olarak izleyeceğiz.

Kanalın demirbaşı Kuruluş Osman ise yeni döneme Kuruluş Orhan ismiyle başlayacak. Devrini tamamlayan Osman karakteri (Burak Özçivit) yerini Orhan'a (Mert Yazıcıoğlu) bırakacak. Kırılmadık reyting rekoru bırakmayan, 7 kıtada ilgiyle izlenen dizinin 7'nci sezonunda yeni bir dönem başlarken, Osman Bey'in oğlu Orhan'ın hikayesini Mert Yazıcıoğlu ekranlara taşıyacak. Ona güzel oyuncu Alina Boz eşlik edecek.

Barış Arduç ve Hande Erçel'in başrollerini paylaşacağı yeni Atv dizisi ise dünyada çok izlenen Queen of Tears'ın uyarlaması Aşk ve Gözyaşı adıyla ekranlara gelecek. Dizi, Meyra ile Selim'in masal gibi başlayan aşk hikayelerini anlatacak.

Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız'ın başrollerini paylaştığı dizi Gözleri Karadeniz ise Atv'nin yeni sezonda ekrana süreceği ağır toplarından bir başkası. Dizi, Karadeniz'in asi sularından İstanbul'un karanlık sokaklarına uzanan sürükleyici bir aşk ve mücadele hikâyesini ekrana taşıyacak.

Bir başka sıfır kilometre dizi ise Aynadaki Yabancı ismini taşıyor. Onur Tuna ve Simay Barlas'ın başrollerinde olacağı dizide bir annenin evladına kavuşmak için verdiği savaş ve değişim hikayesi anlatılıyor.

Atv'nin devam eden yapımlarında da yakışıklıların geçidi devam edecek. Bülent İnal, Ebru Özkan, Mine Tugay, Cüneyt Mete gibi isimleri kadrosunda bulunduran sevilen dizi Can Borcu, ikinci sezonuyla izleyici karşısına çıkarken, ekranların en çok kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster de Oktay Kaynarca'nın başarılı sunumuyla yeni sezonda izleyenlere büyük heyecanlar yaşatacak.



Ziller orman için çalsın

Daha yangınlar dört bir yanımızı sarmadan önce yazmıştım, "Bu işin altından devlet tek başına kalkamaz, millet olarak ağaç dikme seferberliği başlatılmalı" diye.

Yakında okullar açılacak. Bu seferberlik okul ziliyle başlatılmalı. Eğitim-öğretim yılının ilk gününde çocuklarımız okul bahçelerine, parklara ya da uygun görülen bölgelere fidanlar dikmeli. Sonra da çocuklarımızın elinden kazmaları, kürekleri alıp biz getirelim devamını. Her yanan ağacımız için üç ağaç dikelim. Biz de savaşımızı böyle verelim.

Çocukların ağaç dikmesi neden önemli biliyor musunuz? Okulda eğitim gördüğü süre içinde o fidanı koruyacak, kollayacak, suyunu verecek, budayacak. Bir ağacın, bir canın büyümesinin kolay olmadığını zihnine ve yüreğine kazıyacak, kendini fidanla özdeşleştirecek.

Söyleyin; böyle büyüyen çocuk, gönüllü orman muhafızı olmaz mı?



Orman başka türlü yanar

Askerliğim orman yangını söndürmekle geçti. 1987 yılında İzmir Narlıdere'de vatani görevimi yaparken neredeyse her hafta sonu birliğimizin üzerinde yer alan Çataltepe tutuşurdu. Elimize kazma, kürek, tırmık alıp söndürmeye koşardık.

O tecrübelerimin bana öğrettiği önemli bir gerçek var: Orman yangınında güvenli yer olmaz. Çünkü rüzgarın yönü sürekli değişir. Büyük yangınlar kendi rüzgarını, iklimini, meteorolojisini oluşturur. Isıyla tetiklenen basınç değişimleri yüzünden rüzgar hiç ummadığınız yerden esip sizi çembere alabilir. Haberlerde dehşetle izlediğiniz o alev hortumlarının sebebi de yangının oluşturduğu işte bu sistemdir.

Diyeceğim o ki; orman yangını söndürmek uzmanlık işidir. Eğitim, teçhizat ve hepsinden önemlisi yüksek koordinasyon gerektirir. Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde işi sadece orman yangını söndürmek olan bir birim oluşturmak en akılcı çözüm olacaktır.



Gaf kürsüsü

ODTÜ Matematik mezunu Milyoner yarışmacısı "1'den 10'a kadar olan doğal sayıların çarpımı, 1'den 9'a kadar olan doğal sayıların çarpımının kaç katıdır?" sorusunun cevabını önce yüzde 50 jokeri kullanıp sonra kafadan atarak bulabildi. (Cevap: 10)

Zap'tiye

Bülent Ersoy'un canı döner çekince Antalya'daki villasına Ankara'dan dönerci getirmiş. Diva'mız iyi ki suşi aşermemiş. Düşünsenize Japonya'dan usta getirdiğini...

Ne demiş?

"Keçilerin muhteşem bir mühendislik kabiliyetleri vardır. Olası bir kriz durumunda ilk bulduğun keçi yolundan ilerleyerek güvenli bir alana çıkma şansın yüzde 90'dır." (Bir çobanın orman yangınları üzerine yaptığı tespit)