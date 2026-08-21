İddianın sahibi Edremit Son Haber gazetesinin internet sitesi. Aynen aktarıyorum:

"Halk TV'de Serhan Asker'in sunduğu 'Görkemli Hatıralar' programı 16 Ağustos'ta Akçay'dan yayınlandı. Edremit'in zeytini, zeytinyağı, Kazdağları, kültürü ve yaklaşan kitap fuarı ulusal ekrana taşındı.

Tanıtım güzel, ancak ortada cevabı bekleyen önemli bir soru var: Bu yayının Edremit Belediyesi'ne maliyeti ne kadar oldu? Çünkü Muğla'da Temmuz ayında gerçekleştirilen 'Görkemli Hatıralar' yayını için belediye bütçesinden Halk TV'ye 400 bin TL ödeme yapıldığı EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu - E-Devlet) kayıtları üzerinden gündeme geldi.

Bu durumda Edremit açısından da soru gayet açık:

Akçay yayını için Edremit Belediyesi herhangi bir ödeme yaptı mı? Yaptıysa ne kadar? Hangi firmaya veya kuruma ödendi? Hangi bütçeden karşılandı? Yapılmadıysa da bunun açıkça kamuoyuna söylenmesi gerekiyor.

Edremit'in tanıtılması elbette önemli. Ancak vatandaşın vergileriyle oluşan belediye bütçesinden ulusal televizyon yayını için ödeme yapılıyorsa, bunun miktarını bilmek de Edremitlilerin hakkı.

Muğla'daki 400 bin TL'lik ödeme kamuoyuna yansıdı. Şimdi gözler Edremit'te: Akçay'daki 'Görkemli Hatıralar'ın faturası kime, ne kadar çıktı?"



Gençlik takıntısına birebir yazı

Videoyu Çağla Şikel paylaşmış. Uzakdoğulu bir kadın "genç ve güzel görünme takıntısını" tedavi edecek harika bir konuşma yapmış. Ben çok etkilendim. Eminim sizin de hayata bakış açınızı değiştirecektir:

"55 yaşındayım ve tam 55 yaşında görünüyorum. Bir kadına 'Daha genç görünüyorsun' ya da 'Yaşına göre iyi durumdasın' demekten vazgeçin. Bu bir iltifat değil. Sadece gençliğe takıntılı bir kültürü geliştiriyor.

Herkes farklı şekillerde yaşlanır. Bu yaşta nasıl görünmemiz bekleniyor ki? '50'lerinde ama 20 yaş daha genç gösteriyor' sözünü işitmekten çok yoruldum. Neden hedef bu olsun ki? Yaklaşık 6 düzine yılı hayatta kalarak geçirdim diye 30 yaşında görünmeye takıntılı olmak zorunda değilim. Kaç kişi 50 yaşına erişemedi... Kadınların bu dünyaya gençlik borcu yok. Zamanın içinde donup kalmış bir güzellik borcu da yok. Kendi yaşlarında ya da daha fazla görünmek bir başarısızlık değil. Gençlik de bir standart değil. Gençlik sadece bir mevsimdir ve mevsimler değişir. Yaşımızda görünürüz çünkü kendimizi saldığımız için değil, sonunda kendimiz olmaya izin verdiğimiz için. Kendi yaşımda görünmekten çok gurur duyuyorum."

Gelelim işin ironik kısmına:

Bu videoyu "Mutlaka paylaşın" notuyla sanal medya hesabına koyan Çağla Şikel, 47 yaşında olmasına rağmen hâlâ 30'lu yaşlarının başında görünüyor.



Helal sana nineciğim!

Yaşı 83... Pek çok yaşıtı yürüteç ile yürürken, o atletizm pistlerinin tozunu atıyor. Üstelik kürsünün en üst basamağından da inmiyor.

Milli atletimiz Çiçek Solon Şensoy, Estonya'da düzenlenen Baltık Açık ve Estonya Masterlar Şampiyonası'nda 100 ve 200 metre yarışlarında altın madalya kazanarak inanılmadı zor bir başarıya imza attı. 18 ülkeden 457 master atletin mücadele ettiği organizasyonda Türkiye'yi temsil eden tek kadın sporcu olan Şensoy, iki yarışta da rakiplerini geride bıraktı.

83 yaşındaki Çiçek Solon Şensoy'un başarısı, sadece Türkiye'ye kazandırdığı madalyalarla değil, verdiği ilhamla da çok değerli.

Haydi o zaman genç gazeteci dostlar, bundan daha ilginç röportaj konusu mu olur? Davranın bakalım...



Gaf'let kürsüsü

"23.45 itibarıyla bakireliğim devam ediyor. Boşuna meraklanmayın." (Tuğçe Yıldız adlı kullanıcının iğrenç Facebook paylaşımı)

Zap'tiye

Memleketin yakalandığı hastalığı sonunda teşhis ettim: Damar damar üstüne binmiş. Kâr damarı, ar damarının üstünde.

Ne demiş?

Akıl hastanesinde bir deli şöyle mırıldanıyordu: "Seni unutmam için bana ilaç veriyorlar. Delirmiş olmalılar..." (Şiir Sokakta'nın paylaşımı)