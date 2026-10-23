Şanslı mı desem, kulağı delik mi yoksa öngörülü mü bilemedim ama Sarıgül'ler Olayı'na karışmaktan son anda kurtulan Sibel Can'ın "manevra yeteneği" herkes gibi beni de şaşırttı.

Pek çoğunuzun malumu olduğu üzere Sibel Can'ın, 5 milyarlık kayıt dışı para trafiğini yönetmekle suçlanan Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül ile gönül ilişkisi vardı. Hatta çiftin yurtdışında nikah kıyacağı yönündeki dedikodular, almış yürümüştü. Her iki tarafın da yakınları ikilinin kısa süre içinde evlenmesini bekliyordu.

Ancak Can Tanrıyar'ın eşi Tamar Tanrıyar hem söz konusu paranın miktarını hem de operasyonun yapılacağı tarihi aylar önce YouTube kanalında tam isabetle açıklayınca, Sibel Can evlenmekten vazgeçti. Tamar bu durumu son videosunda "Sibel Can'ın menajeri beni çok eskiden tanır. Boşuna konuşmayacağımı bilir. Belki de Sibel Can'ın bu kararı almasında benim etkim olmuştur" sözleriyle paylaştı.

Siz deyin şans, ben diyeyim tesadüf, Tamar desin ki istihbarat... Sonuçta Sibel Can uzun süre başını ağrıtacak, imajını sarsacak, hatta hukuki açıdan hesap vermesine yol açacak bir beladan son anda "vücut çalımıyla" kurtulmayı bildi.



Dua ayıp mı, günah mı?

Çorum'da bir iç giyim mağazası dualarla açıldı, memleket başka şeyi konuşmaz oldu. Hele sanal medyadaki yorumlar nasıl bir akıl ziyanlığı içinde olduğumuzun belgesi gibiydi. Efendim, cehenneme zaten önce o hocalar gidecekmiş de, onlar (!) yüzünden bu hale gelmişiz de, daha neler neler...

Yahu açılan yasal bir giyim mağazası, sıradan bir ticarethane. İş rastlığı ve bereket için tabii ki dualarla açılacak, bunun ne sakıncası var? Ne yani, siz ve eşiniz iç çamaşırı giymiyor musunuz yoksa? Sanırsınız Çorum Merkez Camii'nde Victoria's Secret defilesi yapılmış, tövbe tövbe...

Siz bakmayın o yorum sahiplerine... Yılbaşında ışıklı kırmızı külotu herkesten önce onlar sipariş verir.



Dizlerimi dövüyorum!

Sergen Yalçın'a Milli Takım'ı çalıştırması için verilen para ortaya çıktı. 4 yıllık sözleşme için 2.5 milyon Euro (Yaklaşık 137 milyon TL) maaş. Eğer görevine zamanından önce son verilirse 1 milyon Euro (55 milyon TL) tazminat... Yani sadece bir yıl görev yapıp kovulsan bile 200 milyon lira cepte.

Emeğe saygısızlık etmek niyetinde değilim ama Milli Takım hocalığı dünyanın en "kebap" işi. Yılda toplasan 5-6 resmî maç oynuyorsun. Futbolcular zaten eline hazır geliyor. Tek yapacağın iş; doğru kadro kurup, rakibe göre taktik belirlemek. Onu da zaten bu çağda yapay zekaya yaptırsan bile olur. Hele ki beklentinin dibe vurduğu, artık daha kötü futbol oynayamayacak hale gelmiş bizim Milli Takım'da..

Neden dizlerimi dövdüğüme gelince:

Hiç de fena kaleci olmadığımı söylerlerdi. Tam da ikinci ligden profesyonel bir teklif aldığım sezonda menisküs sakatlığı geçirdim. O zamanlar çaresi şimdiki gibi basit bir operasyon değildi. Bırakmak zorunda kaldım.

Bugünlerde, gazetecilik kariyerim boyunca kazanamadığım parayı futbolcu eskilerinin bir yılda aldığını görünce, o dizimi dövmeyeyim de ne yapayım?



Gaf'let kürsüsü

İnternette gördüğü kadınla tanışmak için 1900 kilometre yol kateden Brezilyalı adam, kadının yapay zeka ürünü olduğunu öğrenince yıkıldı.

Zap'tiye

Bizim jenerasyondan olup da özlemeyeniniz var mı?

Ne demiş?

"Erkeği bitiren çek ve senettir. Kadını bitiren kek ve börektir." (Şiir Sokakta'nın paylaşımı)