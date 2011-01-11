Bayramda gelini Hale'nin doğumu için gittiği New York'ta ırkçı saldırıya uğrayan Süleyman Kosif, geçen hafta arabada bir kadınla görüntülenmişti! Çapkınlıklarıyla sıkça basına malzeme olan Kosif'in yanında yüzünü saklayan kadının, bir firmada yönetici olarak çalıştığını öğrendim. Kosif ile aşkları birkaç ay öncesine dayanıyormuş. Bu arada benim gibi herkes Süleyman Kosif'in evli olduğunu bildiği için eleştirilere maruz kalan yeni sevgili, "Süleyman Kosif bekar, isteyen gidip araştırsın" diye kendini savunuyormuş. Araştırınca anladım ki yeni sevgili haklı; Süleyman Kosif, eşi Füsun Hanım'dan iki yıl önce boşanmış!!!