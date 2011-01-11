Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bülent Cankurt > Kaçamak yasak aşk değilmiş!
BÜLENT CANKURT
11 Ocak 2011, Salı BÜLENT CANKURT

Kaçamak yasak aşk değilmiş!

Bayramda gelini Hale'nin doğumu için gittiği 'ta ırkçı saldırıya uğrayan Süleyman Kosif, geçen hafta arabada bir kadınla görüntülenmişti! Çapkınlıklarıyla sıkça basına malzeme olan Kosif'in yanında yüzünü saklayan kadının, bir firmada yönetici olarak çalıştığını öğrendim. Kosif ile aşkları birkaç ay öncesine dayanıyormuş. Bu arada benim gibi herkes Süleyman Kosif'in evli olduğunu bildiği için eleştirilere maruz kalan yeni sevgili, "Süleyman Kosif bekar, isteyen gidip araştırsın" diye kendini savunuyormuş. Araştırınca anladım ki yeni sevgili haklı; Süleyman Kosif, eşi Füsun Hanım'dan iki yıl önce boşanmış!!!

YAZARIN BUGÜNKÜ DİĞER YAZILARI
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN