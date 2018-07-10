Cemiyet hayatının sevilen ismi Ender Mermerci de yaz sezonunu açtı. Mermerci, Hollandalı hayat arkadaşı Herman Von Alkamade, küçük kızı Derin Mermerci Aydın, yakınlıklarından dolayı dördüncü kızı olarak anılan Aylin Saruhan ve damatları ile rotayı Fethiye'ye çevirdi. Boyunca üç kızı, yedi de torunu olan ve fiziğiyle resmen genç kızlara taş çıkartan 67 yaşındaki Ender Mermerci'nin enerjisine de şapka çıkarmak lazım. Gün boyu yüzen, sevgilisiyle dans edip güneşlenen Ender Hanım bir dakika yerinde durmadı. Derin Mermerci Aydın, ayağını suya sokmazken, Aylin Saruhan da bol bol yüzdü.