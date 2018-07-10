Yıllardır sanatı Bodrum'daki tatilcilerin ayağına götüren Cengiz Karavan, hafta sonu Bodrum'da sanat sezonunu açtı. Karavan, Yaza Sanatla Merhaba adını verdiği sezonun ilk sergisini, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın Gündoğan'daki oteli Cape Bodrum Beach Resort'ta sanat tutkunları ile buluşturdu. Açılış davetine Bodrum'daki tatilciler büyük ilgi gösterdi. Aralarında Hikmet Çetinkaya, Fikret Otyam, Ergin İnan'ın da olduğu 12 sanatçının 60 eseri, sergiyi gezenler tarafından çok beğenildi. Davete, eşi Ayfer Toprak Karavan ile evsahipliği yapan Cengiz Karavan, misafirleriyle yakından ilgilendi.