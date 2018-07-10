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BÜLENT CANKURT
10 Temmuz 2018, Salı BÜLENT CANKURT

Bodrum’da sanat sezonu açıldı

Yıllardır sanatı 'daki tatilcilerin ayağına götüren Cengiz Karavan, hafta sonu Bodrum'da sanat sezonunu açtı. Karavan, Yaza Sanatla Merhaba adını verdiği sezonun ilk sergisini, Beşiktaş Başkanı 'ın Gündoğan'daki oteli Cape Bodrum Beach Resort'ta sanat tutkunları ile buluşturdu. Açılış davetine Bodrum'daki tatilciler büyük ilgi gösterdi. Aralarında , Fikret Otyam, Ergin İnan'ın da olduğu 12 sanatçının 60 eseri, sergiyi gezenler tarafından çok beğenildi. Davete, eşi Ayfer Toprak Karavan ile evsahipliği yapan Cengiz Karavan, misafirleriyle yakından ilgilendi.

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