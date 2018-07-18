İstanbul'un elitleri teknelerinin dümenini Komşu'nun muhtelif adalarına kırarken (Hoş bu yıl ciddi bir azalma söz konusu!), dünyaca ünlü isimler Ege kıyılarımızı tercih ediyor. İşte bir örnek daha... Dünyanın en büyük gitar üstatlarından biri olan, 6 dalda Grammy ödülü kazan İngiliz şarkıcı ve besteci Eric Clapton, 11 milyon Euro'luk (Türkçesi, 62 milyon 480 bin lira) Va Bene isimli yatını Fethiye'ye demirledi.



BEACH'TE ZAMAN GEÇİRMİŞ

Clapton'un Fethiye'de olduğu bilgisini, Hillside Becah Club'da tatil yapan yakın bir arkadaşımdan öğrendim. Hatta yatını Hillside'ın önüne demirleyen Eric Clapton, mekanın beach'inde zaman geçirmiş, denize girmiş.

Ancak arkadaşım çekindiği için Eric Clapton'u değil, sadece yatını görüntüleyebilmiş. Arkadaşım ilerleyen yaşına rağmen Eric Clapton'ın halen formunu koruduğunu söyledi. Umarım Eric Clapton, cennet koylarımızın güzelliğini dostlarıyla paylaşır ve ülkemizin reklamını yapar.



Sanat galerisi gibi

Eric Clapton'un 11 milyon Euro'luk yatı Va Bene, 47.8 metre uzunluğunda. 13 kişinin çalıştığı yatta, 12 kişinin konaklayabileceği bir ana süit, bir ikiz süit ve dört adet çift kişilik süit var. Sinema salonu bile bulunan lüks yat, sanat galerilerini de aratmıyor.