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BÜLENT CANKURT
18 Temmuz 2018, Çarşamba BÜLENT CANKURT

Yazlığında yangın paniği yaşadı

Eşi Sinan Kosif, kızları Mayla ve Melina ile yazın büyük bir bölümünü Yalıkavak'taki evlerinde geçiren Melda Kosif, önceki gün büyük panik yaşadı. Kendi tabiriyle, dibindeki evde yangın çıktı! 'da görevli arkadaşım Mehmet Üstündağ'dan öğrendiğime göre, bölgeye çalışmaya gelen işçilerin kaldığı söylenen binada yangın çıkmış. Evinin yanındaki binada çıkan yangını izleyen ve panik yaşayan , itfaiyenin müdahale edip yangını söndürülmesiyle rahatlamış. Büyük tehlike atlatan Melda Hanım'a geçmiş olsun diyorum.

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