Eşi Sinan Kosif, kızları Mayla ve Melina ile yazın büyük bir bölümünü Yalıkavak'taki evlerinde geçiren Melda Kosif, önceki gün büyük panik yaşadı. Kendi tabiriyle, dibindeki evde yangın çıktı! Bodrum'da görevli arkadaşım Mehmet Üstündağ'dan öğrendiğime göre, bölgeye çalışmaya gelen işçilerin kaldığı söylenen binada yangın çıkmış. Evinin yanındaki binada çıkan yangını izleyen ve panik yaşayan Melda Hanım, itfaiyenin müdahale edip yangını söndürülmesiyle rahatlamış. Büyük tehlike atlatan Melda Hanım'a geçmiş olsun diyorum.