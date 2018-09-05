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BÜLENT CANKURT
05 Eylül 2018, Çarşamba BÜLENT CANKURT

‘Aslı Enver’i tanımıyorum bile’

ile evlilik yolundaki ilişkisi bittikten sonra başımıza hızlı bir çapkın kesilen ile karşılaştım önceki gün. Ayaküstü sohbet ettiğimiz Sabancı, çok dertliydi! Hakkında çıkan; oyuncu Aslı Enver'e hayran olduğu ve onunla tanışmak istediği şeklindeki haberlere çok bozulmuş!

'DEDİKODULARDAN ARTIK BIKTIM'
'İnsanın adı çıkacağına, canı çıksın' derler ya;
Hakan Sabancı'nınki de o hesap işte! "Aslı astarı olmayan dedikodulardan bıktım, artık yeter... Aslı Enver'i ne gördüm, ne duydum, ne de tanıyorum. Yazılanlarla yakından uzaktan alakam yok" dedi. Görünen o ki; kötü niyetli birileri Hakan Sabancı ile ünlü şarkıcı 'la 2.5 yıllık ilişkisini bitiren güzel oyuncu Aslı Enver'in dedikodusunu çıkarmak istemiş! Oyuncu , ondan önce de onlarca ünlü isimle flört eden Hakan Sabancı'nın adı gözde bir bekar olduğu için maalesef doğru-yanlış daha birçok aşk dedikodusuna karışacaktır!!!

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