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BÜLENT CANKURT
17 Mayıs 2019, Cuma BÜLENT CANKURT

Yabancı dostlarını Bodrum’a davet etti

Kulübü Başkanı , UEFA'nın yaptırımlarından kurtulabilmek için kulübüne para toplamaya çalışırken, eşi Nevbahar Koç da, Ege kıyılarını anlattığı ikinci kitabı ''un tanıtımı için koşturuyor. Assouline Türkiye'nin sahibi İrem Kınay ile çıkardıkları ilk kitapları 'Bosphorus Private'ın tanıtımını Londra'da yapan Koç, 'Turquoise Coast'u ise 'da tanıtacak. Davetlilerin çoğu, dünyanın dört bir yanından gelen seçkin isimler olacak.

TANITIM ÜÇ GÜN SÜRECEK
Nevbahar Hanım, ülkelerinde söz sahibi olan ve kitabın tanıtımına katkı sağlayabilecek konuklarını, 7-9 Haziran'da Bodrum'da ağırlayacak.
Hatta onlar için üç günlük harika bir program hazırlamış. İlk akşam Maçakızı'nda hoşgeldiniz yemeği, ertesi akşam 'ndaki Villa Maçakızı'nda parti, pazar günü de The Edition Bodrum'da ünlü şef Diego Munoz'un hazırladığı özel menü eşliğinde kitap imzalama daveti olacak.
Bakalım Ali Koç, Fenerbahçe'nin işlerinden fırsat bulup eşine destek olmak için Bodrum'a gidecek mi...

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