Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, UEFA'nın yaptırımlarından kurtulabilmek için kulübüne para toplamaya çalışırken, eşi Nevbahar Koç da, Ege kıyılarını anlattığı ikinci kitabı 'Turquoise Coast'un tanıtımı için koşturuyor. Assouline Türkiye'nin sahibi İrem Kınay ile çıkardıkları ilk kitapları 'Bosphorus Private'ın tanıtımını Londra'da yapan Koç, 'Turquoise Coast'u ise Bodrum'da tanıtacak. Davetlilerin çoğu, dünyanın dört bir yanından gelen seçkin isimler olacak.



TANITIM ÜÇ GÜN SÜRECEK

Nevbahar Hanım, ülkelerinde söz sahibi olan ve kitabın tanıtımına katkı sağlayabilecek konuklarını, 7-9 Haziran'da Bodrum'da ağırlayacak.

Hatta onlar için üç günlük harika bir program hazırlamış. İlk akşam Maçakızı'nda hoşgeldiniz yemeği, ertesi akşam Cennet Koyu'ndaki Villa Maçakızı'nda parti, pazar günü de The Edition Bodrum'da ünlü şef Diego Munoz'un hazırladığı özel menü eşliğinde kitap imzalama daveti olacak.

Bakalım Ali Koç, Fenerbahçe'nin işlerinden fırsat bulup eşine destek olmak için Bodrum'a gidecek mi...