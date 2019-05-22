Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bülent Cankurt > Tüp mide ameliyatı oldu
BÜLENT CANKURT
22 Mayıs 2019, Çarşamba BÜLENT CANKURT

Tüp mide ameliyatı oldu

17 yaşından itibaren 103 kilonun altına düşemeyen Nilgün Sipahioğlu, kolay yolu seçip tüp mide ameliyatı olmak yerine, 2007 yılında azmedip 7 ayda 43 kilo vermeyi başarmıştı.
Ertesi yıl da Serdar Eren'in Köln'deki kliniğinde sarkan yerlerini toplatmış, vücudundan tam 32 santim deri atılmıştı!
Resmen bir mucizeyi gerçekleştiren Nilgün Hanım, maalesef geçtiğimiz süre zarfında bu 'fit'liğini koruyamadı!
Uzun süredir görmediğim Nilgün Hanım'ın, eski kilosuna dönmese de epey kilo aldığını duyuyordum. Öğrendim ki; Nilgün Hanım da, fazlalıklarından kurtulmak için bu kez kardeşi Sema Sipahioğlu gibi kolay yolu seçip tüp mide ameliyatı olmuş. Geçen hafta Ulus'taki bir hastanede bıçak altına yatan Nilgün Hanım'ın operasyonu başarılı geçmiş.
Tez zamanda tekrar 'tüy sıklet'e döneceğini düşündüğüm Nilgün Hanım, umarım 'ağır sıklet'e geri dönmez...

YAZARIN BUGÜNKÜ DİĞER YAZILARI
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN