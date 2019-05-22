17 yaşından itibaren 103 kilonun altına düşemeyen Nilgün Sipahioğlu, kolay yolu seçip tüp mide ameliyatı olmak yerine, 2007 yılında azmedip 7 ayda 43 kilo vermeyi başarmıştı.

Ertesi yıl da Serdar Eren'in Köln'deki kliniğinde sarkan yerlerini toplatmış, vücudundan tam 32 santim deri atılmıştı!

Resmen bir mucizeyi gerçekleştiren Nilgün Hanım, maalesef geçtiğimiz süre zarfında bu 'fit'liğini koruyamadı!

Uzun süredir görmediğim Nilgün Hanım'ın, eski kilosuna dönmese de epey kilo aldığını duyuyordum. Öğrendim ki; Nilgün Hanım da, fazlalıklarından kurtulmak için bu kez kardeşi Sema Sipahioğlu gibi kolay yolu seçip tüp mide ameliyatı olmuş. Geçen hafta Ulus'taki bir hastanede bıçak altına yatan Nilgün Hanım'ın operasyonu başarılı geçmiş.

Tez zamanda tekrar 'tüy sıklet'e döneceğini düşündüğüm Nilgün Hanım, umarım 'ağır sıklet'e geri dönmez...



