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BÜLENT CANKURT
25 Temmuz 2019, Perşembe BÜLENT CANKURT

9 yıllık evlilik bitiyor mu?

Ardı ardına yaptığım mutsuz evlilik ve boşanma haberlerine tam ara verdim diye sevinirken, yine hepimizi dumura uğratacak bir ayrılık haberi geldi! Kara bulutlar bu kez, benim gibi herkesin evliliklerini örnek gösterdiği Cengiz-Ayfer Toprak Karavan çiftinin üzerine peydahlanmış! Beş yıllık flörtün ardından 6 Mayıs 2010'da Paris'te evlenen çiftin 14 yıllık birlikteliklerinde kavga ettiklerini bile duymadığım için, konuşulanlara başta inanmamıştım ama maalesef doğruymuş. Aralarına ne girdi bilmiyorum ama bir süredir ayrı yaşıyorlarmış. İlişkileri yıllardır herkese örnek olan çift, umarım evliliklerini kurtarmayı başarır.

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