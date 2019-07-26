5 yıl önce Venedik'in en prestijli adası San Clemente'yi alıp üzerine Türk bayrağı diken Emir Uyar, ay başında da dünyaca ünlü model Adriana Lima'nın kalbini fethetmişti. Mikonos'ta el ele görüntülenen çiftin aşkı, dünya magazin gündemine de bomba gibi düşmüştü. Öğrendim ki, 15 gün önce flört etmeye başlayan taze aşıkların arasına hasretlik girmiş! 5 ay önce Metin Hara'dan ayrılan ve arayı açmadan yine bir Türk'e gönül veren Adriana Lima New York'a dönerken, Emir Uyar da İstanbul'a gelmiş.



NY'DA BULUŞACAKLAR

Mikonos'tan dönen Emir Uyar'ı Bebek'teki Lucca'da gördüm. Yanında da 2 milyona yakın takipçisi olan dünyaca ünlü Alman blog yazarı ve model Caroline Daur vardı. Uyar, 36 saatliğine İstanbul'a gelen Daur ile buluşup sohbet etti. Bu arada Emir Bey'in çok yakında sevgilisinin yanına New York'a gideceğini öğrendim. Bakalım çiçeği burnunda aşıkların kıtalararası ilişkisi ne kadar uzun soluklu olacak?



