Harbiye Açıkhava'da 5 bin kişiye konser veren ve gecenin gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışlayan Demet Akalın'ın sahnede giydiği kıyafetin 'çakma' olduğu öne sürülmüştü. Hürriyet'ten Aslı Barış; ünlü popçunun konserde giydiği tulumun, Jennifer Lopez'in turnesinde giydiği Versace tulumdan esinlendiğini iddia etmişti. Konser fotoğraflarına dikkatlice bakınca, esinlenmenin kıyafetle sınırlı kalmadığını anladım.



ŞAFAK ÇAK ÇOK KIZDI!

Demet Akalın'ın, o gece için 100 kişilik ekibiyle hazırladığı sahne şovunda da Jennifer Lopez'den bir esinlenme vardı. Akalın'ın şovunda kendisine eşlik eden hilali; Lopez, üç yıl önceki Las Vegas konserinde kullanmıştı. Hatta o hilali hazırlayan Türk tasarımcı Şafak Çak'tı. Akalın'ın konserindeki hilali görünce, Çak'ı aradım. Çok sinirli olan Çak, "Bu kadar çakması yapılamaz, vallahi pes!" dedi. Bu esinlenmeden ünlü popçunun haberi var mı, yoksa ekibinin işgüzarlığı mı bilemem ama Şafak Çak'a büyük bir ayıp yapıldığı ortada.