Belgin Aksoy'un 2012 yılında yaratıp Türkiye'den dünyaya yaydığı Global Wellness Day'e bir destek de İngiltere Prensi Harry ile eşi Düşes Meghan Markle'den geldi. Prens Harry ve Düşes Meghan, bir süre önce @sussexroyal hesabı üzerinden destekleyecekleri, 'ilham veren kişi ve organizasyonlar' aradıklarını duyurmuştu. Önceki gün sosyal medyada destekleyecekleri 15 organizasyonu açıkladılar. İçlerinde Belgin Aksoy'un dünyaya armağan ettiği 'İyi Yaşam Günü' de var. Tebrik etmek için aradığım Belgin Aksoy, "Wellness Day'in İngiliz Kraliyet Ailesi tarafından desteklenmesi bugüne kadar olan emeklerimizi taçlandırdı" diyerek mutluluğunu dile getirdi.