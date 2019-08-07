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BÜLENT CANKURT
07 Ağustos 2019, Çarşamba BÜLENT CANKURT

Belgin Aksoy’un hareketi taçlandı!

'un 2012 yılında yaratıp 'den dünyaya yaydığı Global 'e bir destek de İngiltere Prensi Harry ile eşi Markle'den geldi. ve Düşes Meghan, bir süre önce @sussexroyal hesabı üzerinden destekleyecekleri, 'ilham veren kişi ve organizasyonlar' aradıklarını duyurmuştu. Önceki gün sosyal medyada destekleyecekleri 15 organizasyonu açıkladılar. İçlerinde Belgin Aksoy'un dünyaya armağan ettiği 'İyi Yaşam Günü' de var. Tebrik etmek için aradığım Belgin Aksoy, "Wellness Day'in İngiliz Kraliyet Ailesi tarafından desteklenmesi bugüne kadar olan emeklerimizi taçlandırdı" diyerek mutluluğunu dile getirdi.

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