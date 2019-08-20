Bir dönemin hızlılarından Erdal Acar ile ilgili sürpriz bir haberim var! Üçüncü eşi Kardelen Acar'dan Ekim ayında ikizlerini kucağına almaya hazırlanan 53 yaşındaki Erdal Acar kayınpeder oldu! Evet, yanlış okumadınız...

1989 yılında ilk evliliğini yaptığı Aylin Altay'dan olan, kendisine 24 yaşında babalık mutluluğunu yaşatan oğlu Yiğitcan Acar, Amerika'da evlendi. Genç Acar, Amerikalı kız arkadaşı Kristyn ile Boston'da nikah masasına oturdu.



AYLİN KOÇ DA DÜĞÜNDE

İlk göz ağrısı oğlu Yiğitcan'ın mutluluğuna ortak olmak için ABD'ye giden Erdal Acar'a ikinci eşi Emel Yıldırım'dan olan çocukları Eremcan ve Cansu Acar ile Eremcan'ın kız arkadaşı merhum Mustafa Koç ile Caroline Koç'un kızları Aylin Koç da eşlik etti. Emel Yıldırım ile arasının gayet iyi olduğunu bildiğim Aylin Koç, müstakbel kayınpederi ile de kaynaşmış anlaşılan.

ABD'ye düğüne gidecek kadar aileye giren Koç ile Eremcan'dan da bir evlilik kararı haberi gelirse hiç şaşırmam.