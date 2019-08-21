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BÜLENT CANKURT
21 Ağustos 2019, Çarşamba BÜLENT CANKURT

Bu kez kız istiyor

Halit Ergenç ile mutlu evliliklerini 9 yıl önce oğulları Ali ile taçlandıran Bergüzar Korel, geçen yıl bir röportajında ikinci bebeği istediklerini söylemişti. Uzun süredir ikinci bebek için tedavi gördüğünü bildiğim Bergüzar Korel'in Allah gönlüne göre verdi. Hamileliğinin henüz başında olduğu için kendisi ifşa etmese de, yakınları hamileliğini doğruladı. Bu arada Halit Ergenç'in gönlünden ne geçiyor bilmiyorum ama Bergüzar Korel'in bu kez bir kızının olması için dua ettiğini duydum. Umarım Allah yine gönlüne verir de sağlıkla kızını kucağına alır.

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