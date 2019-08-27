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BÜLENT CANKURT
27 Ağustos 2019, Salı BÜLENT CANKURT

Avusturya’da yine detoksta

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı da, sosyetede tavan yapan detoks modasının takipçilerinden biri. İstanbul'un elitlerinin Avusturya'daki favori sağlık ve detoks merkezi Vivamayr'ın müdavimlerinden olan Güler Hanım'ın detoks zamanı gelmiş olmalı ki, yine soluğu merkezde aldı. Güler Hanım, geçen yıl da iki hafta kaldığı Vivamayr'da vücudunu temizleyen organik yiyeceklerle beslenip, gölün etrafında bol bol yürüyüş yapıyor. Yürüyüş esnasında çektiği fotoğrafları da sosyal medyadan paylaşıyor.

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