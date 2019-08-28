İstanbul'un elitlerinden sanata sevdalı tam 510 kişi; bu cumartesi hem tarihi bir açılışa tanıklık etmek hem de Erol Tabanca'nın sevincine ortak olmak için Eskişehir'e gidiyor. Çünkü Polimeks Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erol Tabanca, 6 kuşaktır yerlisi oldukları Eskişehir'de, 10 milyon dolar harcayarak yaptığı OMM-Odunpazarı Modern Müze'yi açacak.



ÖZEL İKİ HIZLI TREN KALDIRACAK

Müzenin açılışı için bir dizi etkinlik organize eden Erol Tabanca, davetlileri için cumartesi sabahı Söğütlüçeşme'den Eskişehir'e iki özel hızlı tren kaldıracak. En iyi otellerde ağırlayacağı dostları için Eskişehir turu da organize eden Erol Bey, müzenin açılış törenini ise saat 21.00'de başlatacak. Mapping gösterisi ve piyano dinletisi ile start alacak açılış daveti, DJ ve Jonathan Bree performansı ile sona erecek. Erol Bey, davetlilerini, ertesi gün öğlen kalkacak yine iki özel hızlı trenle İstanbul'a geri gönderecek. Eskişehir'e ve Türkiye'ye çok önemli bir modern müze kazandıran Erol Bey'e kocaman bir alkış...