ÇEV'in (Çağdaş Eğitim Vakfı) kurduğu ÇEV Sanat'ın Genç Yetenekler Projesi kapsamında eğitimlerine devam eden genç sanatçılarımızla ilgili harika bir haberim var. ÇEV Sanat Başkanı Berrin Yoleri öncülüğünde muazzam işlere imza atan gençlerimiz, şimdi de 76. Venedik Film Festivali sırasında bir dizi resital verecek. İlk kez bugün sahneye çıkacak olan 'ÇEV Sanat Genç Yetenekler'den Cemal Aliyev, Elvin Ganiyev, Iraz Yıldız, Berfin Aksu ve Kenan Tatlıcı, yarın, cumartesi ve 5-6-7 Eylül tarihlerinde San Clemente Palace Kempinski'de izleyenlerin kulaklarının pasını silecekler. Bu gençler için maddimanevi emeğini esirgemeyen herkesin gönlüne sağlık.