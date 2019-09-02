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BÜLENT CANKURT
02 Eylül 2019, Pazartesi BÜLENT CANKURT

Brezilyalı gelinimiz ikinciye hamile

Mart 2012'de Hakan Kosif ile evlenip 'dan ülkemize gelin gelen Kosif ile ilgili yine müjdeli bir haberim var! Maalesef sonu tatsız biten üç hamileliğinin ardından Ocak 2018'de, adı 'Tanrının hediyesi' anlamına gelen oğlu Theo'yu kucağına alan Evelize Hanım, ikinci bebeğine hamile.
Bir süre önce Kosif çiftinin ikinci bebek için arayı çok açmak istemediklerini duymuştum; Allah gönüllerine göre vermiş.
Bu arada Kosifler Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hasan-Meral Kosif çiftinin kızları Hilal Piles'ten de iki erkek torunu var. Bakalım dört erkek mi olacak, yoksa aileye ilk kız torun mu gelecek! Umarım anne de bebek de sağlıkla kurtulur.

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