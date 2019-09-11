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BÜLENT CANKURT
11 Eylül 2019, Çarşamba BÜLENT CANKURT

Aşk galip geldi

1987 Türkiye ikinci güzeli Şebnem Dinçgör ile iş adamı Melih Özkan'ın herkesin parmakla gösterdiği mutluluklarına nazar değmiş, yaklaşık iki ay önce dört yıllık aşk sona ermişti. Çiftin ayrılığı, herkesi şoke etmişti! Ancak gözlerimle şahit oldum ki; aralarındaki problemi çabuk çözüp barış çubuklarını tüttürmeyi başarmışlar. Aşıkları, hafta sonu 'daki The Edition Hotel'in Peru restoranı Brava'da gördüm; çok mutluydular. Masalarında, dünyaca ünlü fotoğrafçımız , Ali Pamir, Mine Kalpakçıoğlu ve İbrahim Kutluay da vardı. Sık sık 'evlenecekler' dedikodularının ayyuka çıktığı çift nikah masasına oturur mu bilmem ama birlikte çok mutlu oldukları kesin.

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