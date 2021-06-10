"Büyük lokma ye, büyük konuşma" diye boşuna söylememiş atalarımız! İşte size çok güzel bir örnek… Spiker Buket Aydın, mart ortasında kariyerine zarar verdiği gerekçesiyle Emir Sarıgül ile olan bir yıllık ilişkisini noktalamış, sonra da kameraların karşısına geçip, kesin bir dille asla ve kata tekrar bir araya gelmeyeceklerini söylemişti. İşte o büyük lafları eden Buket Aydın, Emir Sarıgül ile nikah masasına oturuyor!







Evet, yanlış okumadınız... Hatta geçen ay ünlü şarkıcı Sibel Can ile yatta görüntülenen Emir Sarıgül, Buket Aydın ile pazartesi akşam Beykoz Konakları'ndaki evinde minik bir törenle vuslata erecekti. Ancak müstakbel kayınpeder Mustafa Sarıgül, bu evliliğe onay vermeyince nikah iptal oldu! "Bu sefer dönüş yok, kesin olarak ayrıldık" diyen Buket Aydın'ı evlenmeye ikna eden Emir Sarıgül, artık nasıl yaptı bilmiyorum ama babasının da onayını almaya başarmış. Pazartesi yapılamayan sürpriz nikah bugün gerçekleşecek. Ne diyelim; umarım çok mutlu olurlar…







TATİL VE EĞLENCE İÇİN YENİ BİR ADRES

Bu yaz tam kadro Bodrum'a göçecek İstanbul'un elitleri için bugün yeni bir tesis daha açılıyor. Bodrum'un en deneyimli işletmecilerinden Ersin Süzer'in işleteceği Nixie Beach&Hotel ve Helia Restaurant&Dancing, elitlere yeni bir seçenek olacak. Çünkü hem teraslı, bahçeli ve manzaralı odalarıyla, hem çok özel detaylarla süslü beach'iyle hem de lezzet ve eğlenceyi bir arada yaşatacak restoranıyla çok iddialı bir tesis ortaya çıkmış. Bu arada Helia'nın bir de sürprizi var; Ersin Süzer, ünlü DJ Suat Ateşdağlı'yı, yıllar sonra yeniden yemek müziği yapmaya ikna etmiş. Yani yemekte müzikler Suat Ateşdağlı'dan…







DENİZLİ'YE TADIMA GİTTİLER

Son yılların en trend takviyelerinden olan kolajen, süt ürünlerine de girdi. Evet; doğru okudunuz… Aynes markası, bir yıl süren Ar-Ge çalışmaları sonucunda kolajenli sütlü içecek, yoğurt ve ayran çeşitleri üretmiş. Şah Yaycı, markanın bu ürünlerini yerinde görmek için aralarında Ender Saraç, Balçiçek İlter, Akasya Asıltürkmen'in de olduğu bir grup arkadaşı ile Denizli'deki Aynes Tesisleri'ne gitti. Ekibi, Aynes Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Karamustafa, Aynes CEO'su Murat Hocalar ve yöneticileri ağırladı. Tesisleri inceleyip tadım yapan grup kolajenli ürünlere bayılmış.







ÜNLÜ GOLFÇÜLER ÖZLEM GİDERECEK

Kademeli normalleşmeyle birlikte, golf tutkunları o pütürlü topun peşinde koşturmaya başladı. Hatta turnuvalar da start aldı. Aralarında Yıldırım Demirören, Ali Ağaoğlu, Mehmet Ziylan, Fikret Öztürk ve Şahin Fazlıoğlu'nun da olduğu golf tutkunları, bu yıl ikincisi düzenlenen Golf Challenge turnuvasında yarışacak. Covid-19 kısıtlamalarına uygun olarak, bugün Kemer Country'de başlayacak ve üç gün sürecek olan turnuvaya, cemiyet ve iş dünyasından birçok ünlü ismin katılacağını öğrendim. Ne diyelim; iyi olan kazansın.