İş insanı Berk Suyabatmaz, 481 gün evli kaldığı Burcu Esmersoy'dan boşandıktan iki ay sonra, Esmersoy'un arkadaşı Berrak Tüzünataç ile flört etmeye başlamıştı. Kasım 2019'da başlayan bu aşk, Haziran 2020'de bitmişti. Ardından adı Sevcan Yaşar'la da anılan Berk Suyabatmaz; şov dünyasından sosyeteye dönüş yapmış, şubatta Duru Turizm'in eski patronu Yusuf Duru'nun küçük kızı Gonca Duru ile flört etmeye başlamıştı.



Ancak daha önce başından iki evlilik geçen, bir evliliğinden iki çocuğu olan Gonca Duru, ilişkinin adını koyana kadar birlikteliklerini en yakın arkadaşlarından bile saklamıştı. Hatta mart ayında Miami'ye baş başa tatile giden aşıklar; yakınlarına, tek başlarına aşı yaptırmaya gittiklerini söylemişlerdi! Artık insan içine karışan aşıkların Bodrum'da tatil yaptığını duymuştum. Bodrum'da görevli arkadaşım Ersin Al, aşıkların birlikte ilk fotoğrafını çekmeyi başardı. Aylardır aşklarını niye gizlediler ve şimdi niye ifşa ettiler çok merak ettim doğrusu. Yoksa aşıklar için yeni bir evlilik mi görünüyor, bekleyip göreceğiz.



ABLA KARDEŞ TATİLDELER

Ali Koç'un kayınvalidesi, 1970 Türkiye Güzellik Kraliçesi Afet Karacan, kardeşi Ahu Tuğbay ile birlikte tatilde. Hafta başında Bursaspor'un efsane başkanı merhum İbrahim Yazıcı'nın eşi ve kızı Ayşen-Efsun Yazıcı'nın Marmaris'teki otellerine misafir olan abla-kardeş, önceki gün Bodrum'daydı.



Damadının Türbükü'ndeki oteli Divan Palmira'da konaklayan Afet Hanım, kardeşi ile birlikte gün boyu sahilde güneşin ve denizin keyfini çıkardı. Akşamüstü yürüyüşe çıkan Ahu Tuğbay, bir mağazaya girerek kendisine yeni bikiniler aldı. Demek ki Ahu Hanım'ın tatili daha devam edecek…



DOĞA İÇİNDE LÜKSÜ SUNACAKLAR

Gece hayatının başarılı işletmecilerinden Şeniz Bengüer, yıllar önce tası tarağı toplayıp Bodrum'a yerleşmiş, orada da boş durmayıp popüler mekanlara imza atmıştı.



Bu sezon da ağabeyi Murat Bengüer ve fotoğraf sanatçısı Ahmet Ağaoğlu ile birlikte, mesleki birikimlerini ve vizyonlarını paylaştıkları Bohemia adını verdikleri bir mekanı hayata geçirdi.12 dönüm arazi üzerine kurulu olan, sanat, müzik ve yeme içme alanlarının iç içe geçtiği mekan, doğa içinde lüksü sunma iddiasında. 1.500 kişilik event alanı da olan Bohemia'nın adını bu yaz çok duyacağız gibi görünüyor.



KENDİLERİNİ ARAZİYE VURACAKLAR!

Sanatçısından sosyetesine birçok kişinin doğaya döndüğü ve dolayısıyla arazi araçlarına yöneldiği bu dönemde, bir Türk markası kişiye özel arazi aracı üretmeye başladı.



Kişiye özgü tasarım, donanım ve aksesuarla, Defender araç üreten VLC Atelier, ilk modelleri olan Kronos ve Minerva'yı önceki gün tanıttı. Swissotel'de, VLC Atelier Yönetim Kurulu Başkanı Volkan Alagöz'ün ev sahipliğinde gerçekleşen tanıtım davetine, sosyeteden de birçok ünlü isim katıldı. Türk malı Defender'ları çok beğenen ünlü isimler, Volkan Alagöz'den, aracı nasıl kişiselleştirebilecekleri konusunda detaylı bilgi aldı.