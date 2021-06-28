Şeyma Subaşı yine herkesin dilinde! Evlilik teklifi, düğün, bebek itirafı ve düşük haberi derken önceki gün şok bir hamle geldi! Şeyma, sosyal medya hesabından Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile olan tüm fotoğrafları sildi.

Parmağındaki tek taşı da çıkaran Şeyma'nın, sevgilisinden ayrıldığı kesin ama nedenini kimse bilmiyor. Bu sürpriz ayrılık konusunda kulağıma acayip dedikodular geldi. Meğer Mohammed Alsaloussi milyarder değil dolandırıcıymış! Hep şüpheler vardı ama kimse gerçeği bilmiyordu, artık nasıl olduysa Şeyma, sevgilisinin dolandırıcı olduğunu anlamış. Taktığı tektaş yüzük başta olmak üzere aldığı pahalı hediyelerin hepsi de sahte çıkmış. Şeyma da anında bu ilişkiyi bitirmiş. Sonra da hemen gidip sahtekar sevgilisinden olan çocuğunu aldırmış. Şeyma Subaşı, nasıl böyle bir insana kandı, sahtekar olduğunu yedi ayda nasıl anlayamadı bilmiyorum. Hoş, Şeyma bizim gazetenin araştırmacı yazarı Sonat Bahar'ın yazısını okusaydı, bu yanlıştan daha önce dönerdi. Çünkü Sonat, Alsaloussi'nin hakkında yazılıp çizilen 'güzel' şeylerin hepsinin yalan olduğunu ortaya çıkarmıştı.





GELDİĞINE DEĞDİ!

Hatırlarsınız; Mehmet Dereli'nin sperm bankasından hamile kalmasına izin verdiği sevgilisi Elaine Fonseca ve 'babalık' yaptığı Olivia ile rutinini bozup Miami'den erken döndüğünü, nedenin de ikinci kez başkanlığa talip olan Ali Koç'un listesine girecek olması diye yazmıştım. Dediğim çıktı… Önceki günkü seçime tek aday olarak giren Ali Koç, bir kez daha Fenerbahçe Kulübü'ne başkan seçildi. Ali Koç'un 14 kişilik yeni yönetim kurulunda Mehmet Dereli de yer alıyor. Başkan Ali Koç gibi fanatik bir Fenerbahçeli olan Mehmet Dereli, artık yönetim kurulu üyesi olarak takımına hizmet edecek.





SEXY FISH'TE KIZ KIZA TATİL

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sevil Sabancı, mayıs ayındaki tam kapanmada tekne sezonunu Göcek'te açmış, kızı Melisa Tapan ile tatil yapmıştı. Sevil Hanım, dört yıl önce 11 milyon Euro'ya satın aldığı dillere destan motor yatı Sexy Fish'i ile bu kez Bodrum Türkbükü'ne demir attı. Sevil Hanım'a bu kez kızı değil, kız arkadaşları eşlik ediyor. Kız kıza denizin ve güneşin tadını çıkarıyorlar. Bu arada 2015 sonunda flört etmeye başladığı sevgilisi Ferhat Ferhangil hiç ortalarda görünmüyor! Her tatilde birlikte olduğu sevgilisinin bu iki tatilde de ortalarda görünmemesi aklıma ayrılık ihtimalini getiriyor ama hadi hayırlısı…