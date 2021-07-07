İlk evliliği 24 saat, ikincisi 5 yıl 5 ay süren 47 yaşındaki ünlü oyuncu Hande Ataizi, üçüncü kez gelin olmak için gün sayıyor. Ataizi, kendisinden 20 yaş küçük spor eğitmeni sevgilisi Dinç Aydoğdu'dan evlenme teklifi almış ama pandemi yüzünden bir türlü evlenememişlerdi. Hayatın normale dönmesiyle birlikte ünlü çiftin de mutlu mesut giden ilişkilerini nikahla taçlandıracaklarını öğrendim.



Yaz bitmeden sade bir törenle hayatlarını birleştireceklermiş. Bu arada Ataizi'nin üçüncü kez evlenmek istemesinin en büyük nedeni, 7 yaşındaki oğlu Leon'muş. Çünkü Dinç Aydoğdu, Leon'a çok iyi 'cici baba'lık yapıyormuş. Leon da cici babasını çok seviyormuş ve annesine "Hadi evlenin artık" diyormuş. Zaten Aydoğdu, Ataizi'ne evlilik teklifini bile Leon ile birlikte yapmıştı. Birlikte ne kadar mutlu oldukları fotoğraflara da yansıyor. Tıpkı önceki gün Türkbükü'nde hep birlikte yürüyüş yaparken çekilen bu fotoğrafta olduğu gibi…



BAKIŞLAR HEP ÜZERİNDE

Geçen ay YouTuber olarak karşımıza çıkan sosyetenin sevilen ismi Elif Dürüst, Bodrum'da objektiflere yakalandı. Cüneyt Özdemir'in YouTube platformu için Sanatın Ruhu isimli bir program hazırlayan ve kırk yıllık televizyonculara taş çıkartan Dürüst'ün, Bodrum'da da düzgün fiziğiyle yaşıtı hemcinslerini orta yerinden çatlattığını duyuyorum!



Hamdi Akın'ın 'modern köy' projesi Loft'tan villa kiralayan ve yaz sonuna kadar burada tatil yapacak olan Elif Hanım, plajda bütün bakışları üzerine topluyor. Önceki günü Loft'un plajında geçiren Elif Hanım, hem dostlarıyla sosyalleşti hem de iyice bronzlaştı.



BU KEZ BAŞ BAŞA TATİLDELER

Sosyetenin sevilen ismi Ender Mermerci, 19 yıllık Hollandalı hayat arkadaşı Herman Von Alkamade ile yaz sezonunu Fethiye'de açtı. Ender Hanım, favori tatil adresi olan Hillside Beach Club'da genelde kızları, damatları ve torunları ile tatil yapardı.



Bu kez, 2002 yılbaşı akşamından bu yana flört ettiği hayat arkadaşı Herman Bey ile baş başa tatil yapmak istemiş anlaşılan! Orada tatilde olan bir arkadaşım; gün boyu yüzen, sevgilisiyle dans edip güneşlenen Ender Hanım'ın bir dakika yerinde durmadığını söyledi. Boyunca üç kızı, yedi de torunu olan 70 yaşındaki Ender Hanım'ın fiziğine de, enerjisine de şapka çıkarıyorum...



ŞEHİRDE KALANLAR İÇİN 'NADİDE' BİR MEKAN

Geçen hafta evime çok yakın harika bir adres keşfettim: Nadide Meyhane... Yaklaşık 7 yıldır açık olduğunu öğrenince de, hayıflandım doğrusu. Mavi ve beyaz renklerin hakim olduğu, yeşillikler içindeki mekandan içeri girdiğinizde kendinizi İstanbul Esentepe'de değil de, Ege'deki bir sahil kasabasında gibi hissediyorsunuz.



Mekanın genç işletmecisi Mert Çakır ile de tanıştım; onun tavsiye ettikleri de, bizim seçimlerimiz de gerçekten çok güzeldi. Nadide Meyhane, yazın İstanbul'da kalanlar için kesinlikle keyifli bir alternatif.