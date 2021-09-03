Pandemi döneminde bin 447 kiracısından kira almayarak herkesin gönlünde taht kuran Dikran Masis, çok iyi bir ev sahibi olabilir ama meğer çok kötü bir kiracıymış! Ailesiyle 2017 yılından bu yana Londra'da yaşayan Dikran Masis, İstanbul'da geldiklerinde kalmak için Mustafa Sandal'ın Çubuklu Vadi Evleri'ndeki ultra lüks villasını kiralamıştı.



Geçen yıl Masis'in villayı Sandal'dan 3 milyon dolara satın aldığına dair bir haber çıkmıştı ama yalanmış! 6 odası, 2 salonu olan 650 metrekarelik villada kiracı olan Masis Ailesi, bir süre önce villadan taşınmış. Ancak arkalarında resmen bir enkaz bırakmışlar! Aynı sitede oturan bir arkadaşım, villada yaklaşık 100 bin dolarlık hasar olduğunu söyledi. Sandal, bu hasarı Masis'ten tahsil edebilecek mi bilmiyorum ama kendisi de ev sahibi olan Dikran Bey'e bunu hiç yakıştıramadım. Bin 447 kiracısından biri mülküne böyle zarar verse ne yapardı acaba!!!



BABAEVİNDE 'EVET' DEDİ

4 Haziran'da büyük kızları Nazlı'nın mürüvvetini gören Hakan-Banu Çarmıklı'nın küçük kızları Yasemin'in de yuvadan uçmaya hazırlandığını yazmıştım. Yasemin Çarmıklı, yeni nesil atıştırmalık Züber'in ortağı Murathan Kurt ile önceki akşam ablası gibi ailesinin Beylerbeyi'ndeki yalısının bahçesinde yapılan düğünle evlendi.



Çiftin bu mutlu gününe, 120 kişi şahitlik etti. Özgür Masur imzalı gelinliğiyle prensesleri andıran Yasemin Çarmıklı, nikahın kıyılacağı bahçeye, babası Hakan Çarmıklı'nın kolunda geldi. Covid-19 nedeniyle balayı programı yapmayan çift, umarım bir ömür mutlu olur.



ÇAĞDAŞ SANAT BULUŞMASI BU KEZ TERSANEDE

15. edisyonu pandemiden dolayı tam anlamıyla yapılamayan Contemporary İstanbul'un 16'ncısı için gün sayıyoruz. Akbank'ın ana sponsorluğunda 5-10 Ekim tarihleri arasında Türkiye ve dünya çağdaş sanatının en iyi örneklerini bir araya getirecek olan fuar, ilk kez adres değiştirdi. Çağdaş sanat, Haliç kıyısındaki Tersane İstanbul'da sanatseverlerle buluşacak.



Bu yıl ilk kez Moskova ve St. Petersburg'dan çağdaş sanat galerilerini, sanatçılarını ve koleksiyonerlerini de ağırlayacak olan fuarda ayrıca Moma ve Garage Museum of Contemporary Art da müzeler bölümünde yer alacak. Anlaşılan bir yıllık aranın açığını fazlasıyla kapatacak bir fuar bizi bekliyor…



ÖDÜLLERİNİ KRİPTO PARAYLA ALDILAR

Geçen yıl golfe başlayan Ayfer Toprak, kısa sürede usta bir golfçü oldu çıktı! Bodrum Golf Kulübü'nde gerçekleşen Bitci.com Bodrum Golf Cup'ta B kategorisinde üçüncü oldu ve yedinci kupasını kazandı.



Ayfer Hanım'ın, üç ay önce golfe başlayan oğlu Efe Kuray da aynı turnuvada C kategorisinde birinci oldu. Bu arada anne-oğlun kürsüye çıktığı turnuvada bir ilk yaşandı. Turnuvada dereceye girenlerin ödülleri kripto para cinsinden verildi. Böylece Türkiye'de ilk kez bir turnuvanın ödülü kripto para oldu.