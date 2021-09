Vakko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko'nun Bettina Machler ile evliliğinden olan kızı Pia Hakko, 31 Ağustos 2016'da Kerim Yeşil ile evlenip yuvadan uçmuştu. Duydum ki, evlilik sırası şimdi de oğulları Can'a gelmiş. Evet; damatları Kerim Yeşil'in ardından, Hakko Ailesi'ne şimdi de bir gelin geliyor: Deniz Aktaş…



Nisan 2017'den bu yana flört eden aşıkların, mutlu beraberliklerini artık resmiyete dökmeye karar verdiklerini öğrendim. Pandemiyi de gözeten aşıklar, öyle büyük, şaşalı bir düğün yapmak yerine, ekim başında çok yakın arkadaşlarının katıldığı minik bir törenle vuslata ermeye karar vermiş. Mikonos'ta plaj düğünü yapan ablası Pia Hakko gibi plajda evlenmek isteyen Can Hakko ile müstakbel eşinin tercihi ise Göcek olmuş. Bu arada kızı Pia'ya dillere destan bir düğün organize eden Bettina Machler'in, oğlu için de müthiş bir düğün hazırlayacağına şüphem yok. Umarım bir ömür mutlu olurlar.



EĞLENCELİ VEDA

Bu yaz da 'Türkiye'nin en iyi plajı' seçilen Çeşme'deki The Beach of MOMO, sezonu çok özel bir davetle kapattı. Mercedes-EQ'nun katkıları ve Ayşe Boyner Telvi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen davete, cemiyet ve sanat dünyasından birçok ünlü isim katıldı.



Elif Boyner Ayger de, ikizi Ayşe Hanım'ı davetinde yalnız bırakmadı ve eşi Cihan Bey ile birlikte gidip ona destek oldu. Yemekle başlayıp günbatımı partisiyle devam eden davetin konukları, Mercedes'in tamamen elektrikli ilk modeli EQC'yi yakından inceleme imkanı da buldu.



TERASTA SANAT BULUŞMASI

2001'de kapılarını açan Elgiz Müzesi, 2012 yılında sanatı 2 bin metrekarelik terasına da taşımıştı. Ülkemizde ender rastlanan sanat etkinliklerinden biri olan teras sergilerinin 'Gelecek Zaman' adlı 13'üncüsü, önceki akşam bir davetle açıldı.



Dünyayı kasıp kavuran ve hepimizin alışkanlıklarını değiştiren salgına rağmen 113 genç sanatçı yaşama sanatla sahip çıkmış ve sergilenmesi için 144 eserle başvurmuş. Nilüfer Ergin, Haşim Nur Gürel, Seyhun Topuz, Rahmi Aksungur ve Can Elgiz'den oluşan danışma kurulunun seçtiği 48 heykel sergiye çıktı. Sergi, 23 Ekim'e kadar devam edecek; bilginize…



BARIŞMA HEDİYESİ 110 BİN TL'LİK SAAT

Yaklaşık 10 yıl aşk yaşadığı, oğlu Ali Ege'nin babası Ali Ağaoğlu'ndan ayrıldıktan sonra iki yıl yanına erkek sinek bile yaklaştırmayan Petek Ertüre, aşk orucunu geçen yıl ağustosta iş insanı Serdar Oal ile bozmuştu.



Ancak kalbinin üzerine petek dövmesi yaptıracak kadar aşık olan Serdar Oal ile Petek Ertüre'nin ilişkisi, birinci yıl kutlamasından sonra bitmişti! Neyse ki ayrılık uzun sürmedi! Petek Ertüre'nin önceki günkü 37. doğum gününde barış çubuklarını tüttürdüler.



Bu arada Serdar Oal, sevgilisine, hem barışma hem de doğum günü hediyesi olarak 110 bin TL'ye Rolex marka bir saat aldı.