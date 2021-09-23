Uzun bir dönem sosyetik isimlerde baş gösteren Azgın Teke Sendromu, pandemide hortladı! Orta yaş krizinin çözümünü evinin dışında arayan erkekleri ifade eden bu sendrom, bu kez ünlü mücevher markası Jival'in 62 yaşındaki patronu Naim Gençoğlu'nda baş göstermiş! Evet, yanlış okumadınız… Özlem Gençoğlu ile 30 küsur yıldır evli olan, bu evlilikten 28 yaşında bir kızı, Mayıs 2019'da milyon euro harcayarak Venedik'te evlendirdiği 30 yaşında bir oğlu ve 11 aylık da bir torunu olan Gençoğlu, koronanın kol gezdiği bu dönemde, bu sendroma yakalanmış.



Sosyete kulislerinde Top 10'un zirvesinde olan bu dedikoduya göre; Naim Bey gönlünü, 30'lu yaşlarda, üç çocuklu, emlakçılık yapan bir kadına kaptırmış. Yasak aşkı uğruna eşiyle yaşadığı Kandilli'deki evini terk eden Naim Bey, bir de bunu etrafta böbürlene böbürlene anlatıyormuş! Üzüntüden kahrolduğunu duyduğum Özlem Hanım, affeder mi bilmem ama umarım Naim Bey bu sendromu atlatır!



HAFIZA ODASI'NI DİYARBAKIR'A GÖTÜRECEK

Bodrum'da iki farklı adreste yaz boyunca sergiler düzenleyip sanatı tatilcilerin ayağına götüren Pilevneli Gallery'nin sahibi Murat Pilevneli, şimdi de Diyarbakır'da sergi açıyor. Pilevneli, 2019'da İstanbul'da düzenlediği Ahmet Güneştekin'in Hafıza Odası adlı sergisini, 16 Ekim'de Diyarbakır'da açacak.



Tarihi Keçi Burcu'nda açılacak olan sergide, Güneştekin'in büyük ilgi gören eserleri sergilenecek. Bu arada Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan bu sergi için iş, cemiyet ve sanat dünyasından bir uçak dolusu ünlü ismin de Diyarbakır'a gideceğini öğrendim.



SOSYETİK KOÇTAN STRES EĞİTİMİ

Sosyetenin ünlü isimlerinden olan ancak daha çok 'Değişim, Dönüşüm ve İletişim Koçu' unvanıyla adından söz ettiren Raquel Habib, yeni bir eğitim programına başlıyor.



Habib, 4 Ekim'de başlatacağı, Mindfulness Temelli Stres Azaltma (MBSR) Eğitim Programı'nda, stres ve kaygıyla baş etmeyi, dikkat eksiliği problemini çözmeyi, öfke kontrolünü ve özgüven eksikliğini gidermeyi öğretecek. Massachusetts Üniversitesi'nden Prof. Doktor Jon Kabat-Zinn'in geliştirdiği ve Raquel Hanım'ın, yenilikçi yaklaşımla hazırladığı programı 8 hafta sürecek.



MEKSİKA'YA GİTMİŞ KADAR OLDULAR

Pandemi nedeniyle uzun süre evlere kapanan İstanbul'un elitleri, eski günlerdeki gibi yine sık sık sosyalleşmeye başladı. Elitler, önceki gün de Fairmont Quasar Istanbul'daki Meksika Gastronomi Haftası'nın gala yemeği için bir araya geldi.



İstanbul Meksika Başkonsolosu Maria Isabel Arvide Limon ve Fairmont Quasar Istanbul'un Genel Müdürü Nicolas Kipper'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen gala yemeğinde, Latin müziği eşliğinde keyifli bir lezzet yolculuğuna çıktılar. Meksika Gastronomi Haftası 25 Eylül'e kadar devam edecek, Meksika yemeklerini seviyorsanız aklınızda olsun.