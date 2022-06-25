Golf sahasından nikaha

İş insanı Nihat Özdemir, golf sahalarında tanıştığı Nursel Çökelek ile birlikte… Çökelek’i çocuklarıyla da tanıştıran 72 yaşındaki Özdemir’in, nikah masasına oturmaya hazırlandığı iddia ediliyor

En Zengin 100 Türk listesine bu yıl 7'nci sıradan giren ünlü iş insanı Nihat Özdemir, şu sıralar sosyetede adından sıkça söz ettiriyor. 72 yaşındaki Özdemir'in nikah masasına oturacağı konuşuluyor. Ünlü iş insanının, müstakbel eşi ise; Nursel Çökelek…







50'li yaşlarda olan ve emlak işiyle uğraşan Nursel Hanım, Nihat Bey gibi tam bir golf tutkunu... İkili, Kemerburgaz'daki golf sahasında tanışmış. Nihat Bey; Nursel Hanım'ı, kızı Ebru Özdemir ve oğlu Batuhan Özdemir ile de tanıştırmış.







Nihat Özdemir'in evlilik için çocukları Ebru Özdemir ve Batuhan Özdemir'den onay aldığı konuşuluyor.